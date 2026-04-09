El sector aeronáutico español aspira a un papel clave en el futuro «pasillo único» de Airbus en los años 2030

Desde pymes que crean moldes para piezas plásticas hasta, sencillamente, el principal fabricante de aeronaves para pasajeros de todo el planeta. No es poco lo que se mueve en el polígono de San Cibrao, y como nueva demostración el Parque Tecnológico de Galicia acogió este jueves un encuentro al que acudió toda la cadena de suministro de la industria aeronáutica española.

La Asociación de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) y el clúster gallego del metal (ASIME) unieron fuerzas para celebrar el evento «Aeronáutica: innovación y resiliencia en la cadena de suministro», con el que han reunido en Ourense a un centenar de empresas de toda España dedicadas a la industria.

Rápidamente salió a debate, ya en la jornada inaugural, el reto fundamental que el sector aeronáutico tiene por delante a corto y medio plazo: tener un papel protagonista en el próximo avión de pasillo único, cuyos planes Airbus anunció el año pasado, y pretenderá sustituir al A320 como la aeronave más importante del planeta a partir de la segunda mitad de los años 2030.

Las empresas españolas pretenden participar desde el inicio en su desarrollo, para lo cual, según indicó el director general de TEDAE, César Ramos, es imprescindible avanzar en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el acompañamiento público decidido mediante un nuevo Plan Tecnológico Aeronáutico que impulse la I+D+i, la industrialización y el desarrollo de talento. Y por otro, la integración plena en iniciativas estratégicas como AeroExcellence.

Colaboración conduce a calidad

La gran compañía aeroespacial estuvo también presente en el encuentro, concretamente a través del presidente de Aviones Comerciales de Airbus España, Ricardo Rojas, y el jefe de carenados para cadena de suministro y calidad, Alejandro Andrada. En la charla inaugural, Rojas puso de manifiesto que «la cadena de suministro es el motor que permitirá a Airbus cumplir con los objetivos de entrega y liderar la descarbonización del sector mediante la innovación. España goza de una gran competitividad tecnológica en actividades de alto valor añadido; el reto ahora es acompañar a nuestras empresas en su crecimiento y refuerzo de capacidades para competir en un entorno global cada vez más exigente».

El presidente ofreció también una ponencia sobre las perspectivas del sector aeronáutico, en la que insistió que se debe mirar al futuro a largo plazo, para lograr una industria con la calidad como sello a través de la colaboración y la calidad contractual, que deben ser tan importantes como la eficiencia en los trabajos.

La jornada incluyó una mesa redonda para analizar el recorrido desde las pymes aeronáuticas a las OEM (fabricantes de equipos originales, por sus siglas en inglés) globales, así como una entrevista sobre casos de éxito en innovación moderada con participación tanto de empresas como de la Universidad de Vigo.

Un día entero de taller para plantar las bases del futuro de un sector con un gran impacto. Galicia cuenta con más de 40 empresas dedicadas a esta industria en auge, que entre ellas generan más de 1.700 puestos de trabajo y 165 millones de euros de facturación, posicionándose, según Asime, «en áreas de gran proyección tecnológica como los vehículos no tripulados, los sistemas aeroespaciales avanzados y las tecnologías duales». A nivel nacional, el sector aeronáutico recaudó en 2024 más de 11.300 millones de euros, y empleó directamente a casi 50.000 personas.