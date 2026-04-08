Tanco, la histórica librería de Ourense se renueva: «Queremos que sexa un espazo cultural aberto para todos os cidadáns»

En abril, mes de los libros, Tanco estrena un nuevo hogar, con objetivos revitalizados, para dar cabida a propuestas culturales diversas en torno a la literatura. En la histórica librería de Ourense, cuyo origen se remonta a 1952, en una imprenta de la calle del Paseo, resistieron los títulos prohibidos en los tiempos oscuros de la represión, en un cuarto discreto del establecimiento, llamado el ‘Infernillo’, donde la libertad venció a la censura y las publicaciones que molestaban al poder avivaban la imaginación de forma clandestina. En los últimos años del franquismo, muchos estudiantes universitarios se desplazaban desde Santiago, los sábados, para consultar ejemplares que en otras partes de Galicia no se encontraban. No solo los jóvenes de izquierdas y subversivos buscaban las obras prohibidas. También algunos sindicalistas y gobernadores civiles se acercaban a comprar títulos censurados. Con toda esa historia detrás, y a las puertas de su 75 aniversario, Tanco se ha mudado desde su anterior emplazamiento hasta un local más amplio, justo al lado, en la calle Cardenal Quevedo. El bajo, el mismo en el que el espacio El Cercano ejerció durante años como un polo cultural, con actividades literarias y musicales, cobija ahora a Tanco, en una etapa nueva. La librería, regentada por Moncho y su hija Rut Martínez, en un equipo que completa la empleada Leticia Bujía, mantiene el propósito de ser un establecimiento librero de referencia, pero amplía las miras.

«Gustaríame que sexa un espazo diferente ao que hai en Ourense; no que todo o mundo poida vir a presentar, tanto novela como poesía ou teatro, e que sirva tamén para exposicións de arte. Queremos que sexa un espazo para todos os cidadáns. A cultura ten que estar completamente aberta», expresa Moncho, en Tanco desde 1981; en la primera etapa, como empleado, cuando todavía era veinteañero. Ni un segundo piensa por ahora en la jubilación, sino en ir de la mano junto a su hija en este reto empresarial que los motiva. «Veremos como vai, pero non quero deixalo porque son dos que cre que, se traballas, a cabeza sempre funciona».

El nuevo hogar de Tanco, una librería abierta para todos como espacio cultural /

Este miércoles fue el día del reencuentro, con la inauguración de un local que multiplica las posibilidades: presentaciones y actos de pequeño y de gran formato; eventos en el interior y en la terraza del patio de manzana, donde un mural hiperrealista de Mon Devane recrea la Praza do Ferro y la calle Santo Domingo. Libros en castellano y gallego; historias de no ficción; novela infantil, juvenil y de adultos; rincones para vincular la actividad literaria con la hostelería, la lectura y la tertulia. Tanco estrena una primavera nueva, con todo un volumen por escribir.