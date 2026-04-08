El presidente del TSXG, ante la nueva estructura judicial: «Es evidente que un cambio de modelo centenario produce disfunciones; tenemos que poner todos los esfuerzos para que se asiente»

«Hay descontento con la implantación de la ley y cómo está funcionando el nuevo modelo de oficina judicial, pero se da un margen de confianza de seis meses desde su entrada en vigor, es decir, hasta el próximo 30 de junio, para, al cabo de ese tiempo, hacer las reflexiones que procedan», resume Leonardo Álvarez, el juez decano de Ourense. Con la nueva ley, los juzgados han desaparecido como denominación de los órganos de justicia y como los compartimentos estanco que eran antes. Los magistrados de la ciudad se reunieron este miércoles con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, en el primer encuentro institucional desde su toma de posesión, en el verano de 2025, como principal autoridad de la justicia en la comunidad. Se citó en primer lugar con el juez decano y los magistrados del tribunal de instancia, de las distintas jurisdicciones: penal, civil, social y contencioso-administrativo. Después acudió a la Audiencia Provincial para mantener un encuentro con los magistrados de la secciones civil y penal del órgano colegiado, junto a la presidenta de la Audiencia, Ana del Carmen Blanco, máxima autoridad judicial en Ourense, y con la que Ignacio Picatoste comparte tiempo de mandato en sus respectivos cargos, que ambos asumieron en julio del año pasado.

«El encuentro con el presidente del TSXG ha sido muy útil y fructífero para exponerle de forma directa las inquietudes que la nueva organización judicial está suponiendo. Se ha obtenido el compromiso de canalizarlas para mejorar el servicio de la administración de Justicia», valora la presidenta Blanco.

Picatoste, durante la reunión con los magistrados de la Audiencia Provincial. / IÑAKI OSORIO

«Es una visita para tomar contacto con los jueces de Ourense, en la misma dinámica que seguía mi predecesor, José María Gómez y Díaz-Castroverde, para pulsar sus inquietudes, compartir diagnósticos y problemas, y ver en el ámbito concreto de la justicia ourensana qué problemas existen y qué soluciones podemos buscar», manifestó a los periodistas Picatoste, antes de la primera reunión. «Básicamente, los problemas de Ourense son comunes a los del resto de Galicia: el nuevo modelo de oficina judicial, la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, la redistribución de funcionarios y la asignación de servicios comunes», teniendo en cuenta que «todavía no está plenamente ajustada» la redistribución de personal que conlleva el nuevo modelo de organización de los tribunales de instancia. «Tenemos que ver dónde hace falta más personal, o dónde se puede reubicar a ese personal según las diferentes fases del procedimiento y los grupos de trabajo creados en cada servicio», explica.

Picatoste asume que «un cambio de modelo centenario es evidente que tiene que producir disfunciones y problemas, pero el sistema es el que es, está aprobado por una ley y es el que hay que implantar», recuerda. «Tenemos que poner todos los esfuerzos y todo lo que está en nuestra mano para, detectando las carencias e insuficiencias, sin pasarlas por alto, contribuir a que este sistema se asiente y mejore», dice.

Se creará una plaza más en Primera Instancia y seguirán los refuerzos en la sección de Familia y la Audiencia Provincial con competencias en civil

Además, el análisis de la situación de la justicia en Ourense pone la atención en la jurisdicción civil. En este ámbito, con el objetivo de paliar la sobrecarga, el presidente indicó que el TSXG ha solicitado la creación de una nueva plaza para la jurisdicción civil en Ourense, en el ámbito de primera instancia donde en la actualidad hay siete. «La creación de la plaza está aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, y será cuestión de la asignación ministerial», indica Picatoste.

El primer encuentro de la mañana fue con los magistrados del tribunal de instancia. / IÑAKI OSORIO

El decano, Leonardo Álvarez, dice que ese incremento en primera instancia puede producirse a lo largo de 2026. En esta jurisdicción, además, se mantendrá el refuerzo en la sección de Familia, un ámbito que desde hace años cuenta con medidas de apoyo para evitar colapsos, excesivas demoras y atendiendo a la especificidad demográfica de Ourense, con un alto porcentaje de población envejecida y la mayor cifra de plazas de residencias de mayores de Galicia. Por otra parte, la sección civil de la Audiencia continuará con refuerzo. El objetivo, explica Picatoste, es que «no queremos que dejen de fluir y se atasquen los asuntos en un punto, sino que vayan continuamente resolviéndose».

Los últimos datos

La estadística más reciente publicada por el Consejo General del Poder Judicial, con datos relativos al año 2025 al completo, señala que los órganos judiciales de Galicia incrementaron el pasado ejercicio en un 4,3% su capacidad de resolución, y redujeron los casos en trámite un 3,5%. En todos los órganos judiciales de Ourense entraron un total de 37.321 procedimientos (un 2,4% menos que en 2024) y se resolvieron 38.319 (un 4,3% más). Al inicio del año pasado estaban en trámite 17.752 asuntos y, al finalizar, 16.972, un 4,4% menos que a 31 de diciembre de 2024. En medios judiciales se cree que la primera fotografía fiable sobre el efecto del nuevo modelo de organización judicial será la que recoja los registros del primer semestre de 2026.