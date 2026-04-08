Exportou avanza nuevas líneas para que la empresa ourensana llegue lejos

Exportou nació en 2017 en la sede de la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), como fruto de la colaboración de estas entidades con la Diputación de Ourense, como un proyecto innovador: una plataforma digital de apoyo a las empresas de Ourense y para su internacionalización.

El impacto acumulado ha sido enorme, con más de 770 encuentros comerciales; 753.000 usuarios registrados de 41 países en la plataforma digital exportou.com, y una larga lista de logros y proyectos.

Exportou sigue creciendo en este año 2026 como ecosistema inteligente de servicios continuos orientado a acompañar a las empresas en su crecimiento y adaptación y consolidación y ayer CEO y Diputación con sus presidentes , David Martínez y Luis Menor, presentaron los tres ejes fundamentales que se van a poner en marcha para seguir apoyando a las empresas en internacionalización, y que fue incorporando acciones a favor de la sostenibilidad y la transformación digital.

Para 2026 esta iniciativa incorpora tres líneas de actuación que servirán para seguir acompañan do al tejido empresarial en su adaptación a los cambios y a escenarios diversos y complicados como los actuales. Se trata de Exportou>Radar, un sistema de inteligencia de mercados que permite a las empresas acceder a información estratégica actualizada sobre normativa, tendencias y oportunidades.

Por otro lado, las empresas tendrán también a su disposición Exportou>Capacita, centrado en la formación práctica y el acompañamiento estratégico, incorporando además herramientas de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones.

En tercer lugar, nacer Exportou>Global, un servicio de apoyo operativo que acompaña a las empresas en su actividad diaria en la aplicación real de sus procesos de internacionalización, digitalización y sostenibilidad, con asesoramiento en ámbitos de la exportación como trámites y mercados; apoyo en la digitalización e implantación de IA o acompañamiento en sostenibilidad y normativa europea, con el objetivo de llevar a la práctica la internacionalización y la transformación empresarial.

Estos tres pilares «sostienen un modelo de acompañamiento continuo y constante, pensado para que ninguna empresa —independientemente de su tamaño o localización— quede fuera de las oportunidades que ofrece la internacionalización, la sostenibilidad o la digitalización; en definitiva, un modelo orientado a resultados, reforzando la competitividad del tejido empresarial».

La presentación de estos nuevos programas desarrolló en las instalaciones de Aníbal Metalmecánica Gallega (AMG), empresa del polígono de San Cibrao perteneciente al Grupo Aníbal Blanco, conglomerado empresarial diversificado con actividad en sectores industriales, tecnológicos y logísticos, que ha logrado consolidar desde Ourense una sólida proyección internacional, con presencia en Europa, Norteamérica y Asia.

A continuación, el presidente de la CEO, David Martínez, explicó las novedades del programa para este año. Desde AMG, su gerente, Aníbal Blanco, destacó el papel clave de las instituciones como palanca para la internacionalización.

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Publico-privada

En el cierre de intervenciones, el presidente de la Diputación, Luis Menor, hizo referencia a la consolidación del Exportou, como un ejemplo de éxito de la colaboración público-privada, impulsado desde 2017 con el apoyo de la Diputación y la implicación activa del tejido empresarial .