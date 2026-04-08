El concello rescindirá el contrato con Opain por “abandono flagrante sin justificación” de la obra de Avenida de Portugal y lo adjudica a otra firma por vía de emergencia

Las obras de la Avenida de Portugal se reanudarán a lo largo de la próxima semana. Así lo anunciaron hoy el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Obras Públicas, Francisco Lorenzo. El proyecto, que comenzó en mayo de 2025, se paró de forma imprevista el 9 de marzo de este año, hace un mes, después de que la firma adjudicataria, Opain, alegase impagos del Concello. Una situación que luego se demostró que escondía una situación de "insolvencia inminente" de la constructora, declarada por la propia empresa en el juzgado unos meses antes.

El regidor explicó que, después de que los técnicos municipales evaluaran todas las opciones posibles, se determinó que procede rescindir el contrato firmado en su día por el Ayuntamiento con la empresa Opain para ejecutar los trabajos de humanización de la calle por un “abandono flagrante de la obra sin justificación”.

Pérez Jácome detalló que, de acuerdo con lo establecido en la legislación, el Ayuntamiento “procederá a la retención de avales y a imponer las sanciones pertinentes a la empresa, y a hacerla responsable de todas las pérdidas que se puedan ocasionar, incluidas, si las hay, pérdidas de subvenciones”. El Ayuntamiento, añadió el alcalde, también valora solicitar la prohibición de que la empresa Opain pueda seguir contratando con cualquier administración pública en toda España durante 5 años.

El Ayuntamiento trabaja en la reanudación inminente de las obras. Así, el alcalde avanzó que los servicios técnicos municipales entienden que, dado el estado en el que la empresa dejó la calle, parte de la obra podría contratarse por el procedimiento de emergencia, que permite agilizar al máximo la adjudicación. También se estudiaron otras alternativas, detalla Pérez Jácome, como la cesión de mutuo acuerdo de la obra, por parte de Opain a otra empresa, ”pero fue imposible por las trabas que puso la actual adjudicataria”.

Noticias relacionadas

El alcalde espera que las obras se reanuden la próxima semana. Sostiene que se trata de un “tiempo récord”: “ante esta problemática que asola a toda España, ya que está ocurriendo en todas las ciudades (no hay más que mirar en Internet), es un tiempo récord que en un mes tengamos la reanudación de las obras”, aseguró Pérez Jácome.