Acepta una multa por propinarle una patada a un policía local

En el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense un hombre reconoció ayer haber propinado una patada a un policía local de la ciudad sin haberle ocasionado daños. Fiscalía tipificaba estos hechos inicialmente como un delito de atentado y pedía 6 meses de cárcel, pero tras un acuerdo entre las partes, el Ministerio Público lo calificó como delito de resistencia y el acusado se conformó con 6 meses de multa a razón de 5 euros diarios.

Lo sucedido se remonta al 13 de marzo de 2021. El hombre se encontraba en los tejados de un edificio de la calle Serra Martiñá, a donde había llegado tras intentar entrar en una vivienda. Los vecinos contactaron con la policía y el acusado, al tratar de escapar, fue cuando golpeó al agente.