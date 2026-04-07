La provincia cierra el primer trimestre con 14.194 parados, 7 más cada día

El primer trimestre del año se cerró en la provincia de Ourense con una cifra total de 14.194 desempleados y un total de 647 personas que pasaron a engrosar la lista del paro, es decir, una media de 7 desempleados más cada día en esos tres meses del año. Con todo, la sangría laboral se centró en los meses de enero y febrero, mientras que se frenó en el mes de marzo, donde solo se registraron 22 altas más en las listas del paro.

Pese a que la subida del paro en el mes de marzo en Ourense fue mínima, con esos 22 nuevos parados, es la única provincia gallega en donde no se registró descenso de desempleados. De hecho, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.388 personas en marzo en Galicia en relación con el mes anterior, lo que supone un 1,2%, hasta situar el total en 114.670 desempleados, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con hace un año, el dato de parados en la comunidad gallega es un 3,76% inferior, ya que hay 4.485 personas menos en esta situación.

Por provincias, el paro bajó en Galicia en todas, salvo en Ourense, con ese leve repunte del 0,16%, con 22 parados más, hasta 14.194. En Pontevedra, disminuyó un 1,54%, hasta 43.718 desempleados, es decir, 682 menos en marzo que en febrero; y en A Coruña un 1,21%, hasta quedar en 45.151 (-552). Por último, en Lugo el descenso fue del 1,49%, hasta 11.607 (-176).

El paro en Ourense, según sectores de actividad, muestra que de esos 14.194 desempleados al cierre de marzo, la mayoría son del sector servicios, con 9.901. Le sigue el sector de la industria, con 1.333 personas registradas en las oficinas de empleo, así como 794 en el sector de la construcción y 647 en agricultura. Del total de anotados en las listas del INEM destacan 1.519 personas que no han tenido todavía un empleo anterior.

Las listas del paro se configuran claramente en femenino, pues de los 14.194 desempleados en el mes de marzo, 5.980 son hombres y 8.214 mujeres. Pesa también la edad, ya que del total de desempleados, 13.441 tienen más de 25 años y 7.850 son mujeres que superan esa edad.

En cuanto a los datos positivos, los de evolución de la afiliación entre febrero y marzo por provincias, el dato sí es positivo. En Ourense hay 22.109 personas afiliadas, lo que supone 67 más, es decir, un incremento del 0,3% de febrero a marzo.

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Según ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, Pontevedra vuelve a ser la provincia que mejor responde, con 269 autónomos más en marzo. Por sectores, destaca que tiran de la afiliación actividades profesionales como la construcción que tiene en la provincia 3.250 trabajadores de alta, 10 más en marzo, y hostelería con 2.347.