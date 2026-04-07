Un «pinchazo» en la biblioteca para medir tu glucosa

«¿Quiere que le hagamos aquí mismo la prueba para saber su nivel de azúcar en sangre o su tensión arterial?». Era la pregunta que hacían ayer enfermeras tituladas a los usuarios y usuarias que llegaba a la Biblioteca Provincial Nós de Ourense, en la mayoría de los casos para estudiar aprovechando el último día no lectivo.

Tras la sorpresa inicial ante esas pruebas totalmente voluntarias, se les explicaba que esta iniciativa forma parte de los actos que organiza la Asociación de Diabetes Auria con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra hoy, 7 abril, y en los que durante días «hemos decidido salir a la calle para sensibilizar sobre la necesidad de cuidar nuestra salud e informar sobre el lema de este año: ‘Juntos por la Ciencia’», indican. Una forma de agradecer a los científicos los avances para mejorar y prevenir en materia de salud humana o animal «y del planeta en general», señalan desde la Asociación Auria.

Ellos mejor que nadie saben la importancia de detectar a tiempo los niveles altos de glucosa en sangre y otras dolencias para impedir su cofinanciación. Así que después de los análisis gratuitos, ayer en Biblioteca Nós, hoy martes, Día Mundial de la Salud, estarán en la avenida de Pontevedra, con Praza Bispo Cesáreo, coincidiendo con la celebración de la feria.

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El miércoles, las enfermeras se desplazarán a la Facultad de Educación (Edificio de Hierro) y Facultad de Empresariales y Turismo en el Campus de Ourense. El jueves día 9 de abril, estarán en el Centro Sociocomunitario de calle Concejo y finalmente el viernes 10 de abril estarán realizando estas pruebas gratuitas en el pabellón de Os Remedios. El horario será cada día de 10.00 a 14.00 horas.