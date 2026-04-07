De máximas gallegas de 31,6 grados, a posible borrasca: Ourense rescata el paraguas

Ourense ha cerrado su calendario de Semana Santa con temperaturas en la capital de 31,6 grados, inusuales para esta época del año, y que la sitúan también entre las capitales de provincia más calurosas de España, en una jornada de lunes en la que hubo aún una buena afluencia de vecinos y turistas al no haber comenzado todavía el calendario escolar en los diferentes ciclos educativos, incluida la universidad.

Sin embargo, la ciudad, que registró esa máxima de la jornada de 31,6 grados en la capital, según los datos registrados por MeteoGalicia —una temperatura inusual para el principio de abril y a más de dos meses vista de la entrada oficial del verano—, podría pasar en cuestión de horas de las terrazas llenas a tener que recuperar el paraguas, pues las previsiones hablan de posibles borrascas desde la noche de ayer lunes hasta el miércoles y una bajada ligera de las temperaturas.

La máxima, a las 17.10 horas

En este caso, las estaciones de control de MeteoGalicia registraban la máxima gallega en la ciudad de Ourense a las 17.10 horas. Cuando parece que el calor aplaca, Ourense «cantaba» los 31,6 grados, seguido de A Coruña, en concreto la Torre de Hércules, con 31,1 grados; Borreiros, en Viveiro (Lugo), que marcó los 31 grados; y Remuíño, en Arnoia (Ourense), que se quedó en los 30,6 grados, pese a ser un rincón tórrido de la provincia ourensana, acostumbrado a situarse cada verano a la cabeza en algún momento con las temperaturas más altas. Lourenzá, en Lugo, también está en la lista del calor con 30,5 grados ayer.

En todo caso, y pese a la bonanza que reconocían ayer empresas de hostelería y, en especial, heladerías —que han tenido colas estos días por la subida de las temperaturas—, el tiempo va a tener un cambio con posibilidad de precipitaciones que, según MeteoGalicia, ya podían comenzar levemente ayer.

Las temperaturas bajarán a máximas de 20 grados hoy martes y mínimas de 9 grados, y un 70% de posibilidad de lluvia en horas de la tarde. El miércoles se espera una nueva bajada con máximas de 18 grados y mínimas de 8, aunque el termómetro volverá a remontar este jueves con máximas de 27 grados.

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También, según las previsiones de MeteoGalicia, las temperaturas serán normales para este periodo, con mínimas en ligero descenso y máximas que se mantendrán en valores normales para esta época del año.