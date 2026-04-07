Jorge Bermello: cascada de aplausos, y una plaza con su nombre, en su 90 cumpleaños

Aplausos, gratitud, admiración y sobre todo una cascada de afecto del bueno, del que va y está porque te quiere, es lo que recibió ayer Jorge Bermello, en la celebración en las naves de la empresa, y bajo una gran carpa del 90 cumpleaños del fundador de la firma Bermello, entre muchas otras, pero sobre todo del hombre que ha impulsado en su faceta de político y gestor alguno de los más importantes proyectos de la ciudad Ourense.

La fiesta, organizada por sus propios trabajadores, congregó a decenas de personas, que formaron parte de las largas y fructíferas etapas de su vida, al frente de la Alcaldía de Ourense; como senador; como presidente del Club Deportivo Ourense, al que llevó a la cima señalaron y dejó con superávit; los que lucharon con él , para sacar adelante Expourense, el Palacio de Exposiciones de Ourense y el propio Centro Comercial Ponte Vella que aún preside.

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Junto con su familia, entre ellos sus hijos, y su nieto Jorge, que está aún cursando estudios universitarios, pero es ya el CEO de la empresa —«y creo que con inquietudes políticas, pero espero que antes se forme mucho y bien »·— indicó el abuelo, estaban sobre todo amigos. Entre los innumerables regalos que recibió, todos llenos de simbolismo, , hay uno que le hace justicia: la dedicatoria de una plaza en el interior de Ponte Vella, que se inaugura en mayo y llevará su nombre: Plaza de Jorge Bermello. Por muchos años más.