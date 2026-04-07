Inglés divertido, sin salir de la aldea

Disfrutar de las vacaciones aprendiendo de forma lúdica a familiarizarse con otro idioma, en este caso el inglés, aprovechando las vacaciones de Semana Santa y sin que el hecho de estar en un pueblo de montaña sea un obstáculo.

Los niños y niñas de San Xoán de Río, en la iniciativa lúdica y formativa de aprendizaje de inglés. | FDV

Ese fue el objetivo del programa que se llevó a cabo estas vacaciones en el municipio ourensano de San Xoán de Río, una iniciativa que puso en marcha el propio Concello aprovechando la celebración de la Pascua, convocando para ello la prueba Gran Búsqueda de Huevos de Pascua.

Un total de diez niños y niñas participaron en esta actividad que mezclaba aprendizaje en inglés, la emoción de la búsqueda, y el aprendizaje del inglés a través del juego colectivo.

La actividad se desarrolló con ayuda de persona especializado de una firma de la ciudad de As Burgas, Happiness Escuela de Idiomas, y el objetivo, según indica el Concello de San Xoán de Río «era combinar diversión y formación, acercando el idioma de una manera práctica, dinámica y adaptado a las edades participantes».

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Según explican, el alcalde Xosé Miguel Pérez Blecua «esta actividad se enmarca en la apuesta del Concello por ofrecer nuevas oportunidades educativas a la infancia, incorporando propuestas innovadoras que refuerzan el acceso a competencias clave como el inglés». La intención, afirma, es «avanzar en un modelo de dinamización local basado en crear experiencias de calidad para las familias y los más pequeños».