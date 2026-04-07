Cuatro detenidos por trata de seres humanos en un prostíbulo de Coles

La Policía Nacional ha dado por finalizada en la provincia de Ourense la operación denominada «Calamardo Amatista», una investigación desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras que se ha saldado con la detención de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— como presuntas autoras de delitos de trata de seres humanos y contra la salud pública.

Según la información facilitada por fuentes policiales, la actuación se centró en un establecimiento situado en el concello de Coles, donde los investigadores detectaron la posible existencia de varias mujeres que ejercían la prostitución en condiciones «especialmente gravosas». Las pesquisas permitieron constatar que «las condiciones de seguridad e higiene del local eran deplorables».

Los agentes concluyeron que los detenidos obtenían beneficios económicos mediante la explotación sexual de estas mujeres, a las que mantenían aprovechándose de «sus circunstancias de vulnerabilidad», necesidad económica y juventud. Todas las víctimas son, además, originarias de países en vías de desarrollo y se encontraban en situación administrativa irregular en territorio español, lo que incrementaba su dependencia respecto al grupo investigado.

Durante el transcurso de la operación, los agentes comprobaron también que el entramado criminal recurría de forma reiterada a ciudadanos extranjeros que carecían de los permisos de trabajo correspondientes.

A esta situación se sumaría, según las mismas fuentes, el consumo abusivo de sustancias estupefacientes en el interior del establecimiento investigado. Así pues, en el registro practicado en el local, los efectivos policiales intervinieron diverso material documental y distintas dosis de sustancias estupefacientes y útiles destinados a su pesaje.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Como resultado de esta comparecencia, se decretó el ingreso en prisión para una de las mujeres arrestadas.

Valoración de la defensa

Con todo, el abogado de la mujer que ha sido privada de libertad, Ricardo Orbán, sostiene una versión distinta de la causa y asegura que «no es cierto que se esté instruyendo por los delitos de trata de seres humanos ni tampoco de grupo criminal».

El letrado añade que confían en que, con «el avance del procedimiento» judicial, «se puedan desacreditar también el resto de sospechas de la Brigada de Extranjería de Ourense», subrayando además que la investigación policial se ha cerrado «sin denunciantes particulares a pesar de estar perfectamente identificadas en las numerosas inspecciones de trabajo de los últimos años».

Por su parte, la Policía Nacional recuerda que se dispone del teléfono 900 105 090 y del correo electrónico trata@policia.es para denunciar de forma anónima y confidencial este tipo de delitos.