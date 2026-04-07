Bomberos de Ourense inician una huelga indefinida el 11 de abril por la "situación laboral insostenible"

Trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos han anunciado que llevarán a cabo una huelga indefinida a partir del próximo sábado, 11 de abril. El comité ha tomado esta decisión con la intención de frenar lo que consideran una «situación laboral insostenible».

Las protestas son una continuación de las llevadas a cabo en octubre de 2023. Por aquel entonces, las manifestaciones llevaron a conseguir acuerdos con la Diputación, y a aprobar en febrero de 2025 el primer convenio colectivo del consorcio para los 72 bomberos que lo componen. En él, se estableció la necesidad de contar con una relación de puestos de trabajo (RPT) y reforzar el personal, pero más de un año después los trabajadores sienten que no se está cumpliendo con lo prometido: «A día de hoy seguimos sin incluir personal, hubo dos incorporaciones en la bolsa pero son insuficientes, seguimos por debajo de los servicios mínimos», afirma Roberto Fernández, representante del sindicato CSIF y presidente del comité de trabajadores del consorcio.

A día de hoy, el cuerpo cuenta con un total de 72 bomberos repartidos entre los parques de Carballiño-Ribeiro, Valdeorras, Xinzo de Limia y Verín, que se reparten a 18 en cada sede. Al no contar con ese incremento de personal que reclaman, se están a menudo fijando guardias por debajo del mínimo establecido de 3 operarios por parque.

Falta de seguridad y paga

A las reclamaciones de personal que lideran la huelga se le suman las quejas en materia de seguridad, pues «hay acuerdos en materia de prevención que no se cumplen, los materiales están obsoletos». También hay protestas en la parte retributiva, pues González denuncia que los bomberos tienen bloqueado el aumento de retribución conforme a la subida del IPC a aplicarse el año pasado, además de seguir a la espera de los ingresos por guardias del 2025. La inconformidad de los bomberos ourensanos es mayor al saber que en el resto de provincias sí se está trabajando de acorde a los acuerdos: «Cuando firmamos los convenios cada consorcio lo hizo por individual, pero el acuerdo era a nivel autonómico. Estamos viendo que el resto de provincias van ejecutando más o menos el convenio, sobre todo en el tema salarial, pero en Ourense nos vamos quedando atrás en todo». González asegura que llevan meses tratando de solucionar el conflicto por la vía del diálogo, pero que no obtienen respuesta por parte de la Diputación de Ourense, el organismo competente, en la cual «solo encontramos negativas, evasivas y el ‘ya para otro día’, la gente está bastante cansada de esto».

En cuanto a las movilizaciones planteadas, los bomberos han comenzado por no realizar horas extras, las cuales al no cumplirse los servicios mínimos legales eran las que permitían conformar las guardias, pero los extinguidores de incendios no están «dispuestos a soportar esta situación de forma constante». Las protestas se irán incrementando en función de los acuerdos alcanzados, y el consorcio mantiene que el objetivo fundamental es mantener una reunión con el gobierno provincial.

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Preguntado en rueda de prensa, el presidente de la Diputación, Luis Menor, remarcó los esfuerzos que se habían hecho hasta el momento por el cuerpo (pasar de gestionarlo por empresas externas a tener empleados públicos fijos), además de remarcar el convenio. En cuanto a las reclamaciones de personal, afirmó que había una bolsa de interinos en marcha para paliar el número de bajas, así como se estaba formulando una convocatoria de 17 nuevas plazas, por lo que le sorprende la convocatoria de huelga: «Se non fixemos os deberes, dende logo fixemos moitas cousas. A min non me gustan as folgas, e menos na seguridade, pero non se pode dicir que non avanzaramos». Sobre estas palabras, González compara una vez más la situación de Ourense con la del resto de provincias: «La oferta de empleo público la han sacado, pero la tienen como paralizada, la gente manda instancias pero no avanza, cuando en A Coruña ya está en proceso».