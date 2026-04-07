Aplazan un juicio por un robo en el CHUO que superó los 12.000 euros

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense suspendió un juicio por un supuesto delito de hurto y de robo con fuerza en casa habitada después de que una de las tres acusadas no acudiese a la vista oral.

La mujer estaba debidamente citada, pero no acudió al juzgado, lo que impidió la celebración del juicio, ya que la pena solicitada supera los tres años de prisión y, en estos casos, la ley no permite continuar el proceso en ausencia del acusado. Como consecuencia, se acordó su búsqueda y localización, quedando la vista pendiente de nueva fecha.

Los hechos que iban a ser enjuiciados se remontan a la madrugada del 12 de enero de 2023, cuando, presuntamente, las acusadas, de común acuerdo y con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito, accedieron al interior del Complejo Hospitalario de Ourense. En concreto, entraron en una habitación y se apoderaron del bolso de una mujer que contenía documentación, llaves de su domicilio, 500 euros en efectivo, gafas, audífonos y un teléfono móvil.

Posteriormente, y utilizando las llaves sustraídas, se dirigieron al domicilio de la víctima, donde accedieron al interior y se llevaron diversos efectos personales. Entre los objetos sustraídos figuran prendas y complementos, así como numerosas joyas, entre ellas pendientes, sortijas, pulseras, cadenas y un collar de perlas.

Parte de estas joyas —en concreto una alianza, dos sortijas y dos pendientes de oro— fueron vendidas ese mismo día por una de las acusadas en un establecimiento de compraventa de oro de la ciudad, obteniendo 600 euros.

A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió un perjuicio económico que asciende a 12.507,14 euros, según la valoración recogida en el escrito de acusación.

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El Ministerio Fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de hurto y otro de robo con fuerza en casa habitada. Por ello, solicita para cada una de las acusadas penas de un año de prisión por el hurto y tres años de cárcel por el robo. En concepto de responsabilidad civil, las acusadas— una ya está fallecida y otra se encuentra en prisión por otras causas— deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la perjudicada en la cantidad reclamada, a la que se añadirán los intereses legales correspondientes.