Ourense: la Semana Santa registra un éxito turístico "altamente positivo", según la Diputación

«Non hai máis que estar nestes días nas rúas ou nos pobos para facerse a idea de cal foi o resultado». Así definió en rueda de prensa el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, el balance general en el aspecto turístico de la Semana Santa en la provincia. Las impresiones tomadas en los días de más afluencia sí permiten asumir que se trató de una de las épocas con más éxito de los últimos años, tanto en la ciudad de As Burgas como en el resto de concellos que componen el territorio, y que el resultado, como lo calificó el presidente provincial, es «altamente positivo».

Aforo casi completo en Ribeira Sacra y termas

A falta de datos y estadísticas generales (no ha habido tiempo suficiente para poder recopilar la información) las previsiones e informes de destinos o recursos turísticos concretos sí permiten poner las primeras cifras a unas estancias cerca del récord. Principalmente en la Ribeira Sacra, definida por Menor como «un dos principais recursos turísticos da nosa provincia». El consorcio de turismo del geodestino anunciaba a principios de semana que los apartamentos turísticos, los hoteles de 3 y 4 estrellas y las viviendas de uso turístico alcanzarían el 80% de ocupación en los días centrales de la época festiva, mientras que los alojamientos de turismo rural, más pensiones, campings o albergues rondarían el 75%. Por otra parte, los catamaranes que ofrecen rutas fluviales por el Miño y el Sil también registraron una buena ocupación. La oferta de la empresa Brandán, en el concello de O Castro de Caldelas, llenaron el 90% de sus plazas en las cuatro salidas diarias que ofrecen, mientras que Viajes Hemisferios, en Nogueira de Ramuín, tuvo que aumentar sus frecuencias a partir del Jueves Santo, y esperaba, en caso del buen tiempo que se acabó instaurando en el paraje, situarse un poco por debajo de los 1.000 pasajeros al día que puede acumular en temporada alta, en agosto.

El segundo gran atractivo importante de la Semana Santa residió en la oferta termal de la capital, con afluencias en cuanto a visitantes y, sobre todo, aparcamiento, que la asociación Amigos das Termas calificó como la más alta de la historia. La gran abundancia de vehículos estacionados en el paseo fluvial del Miño (el área privada de caravanas estuvo tres días al 100% de su capacidad) puso en evidencia que los baños terapéuticos son ya un reclamo consolidado, pero parte de los visitantes quedaron ciertamente disgustados al ver que las termas públicas de Outariz o dos de los cuatro vasos de Burga de Canedo permanecieron cerrados. Menor no perdió oportunidad de referirse a esta situación en rueda de prensa: «Que tería pasado de ter as termas ampliadas e melloradas? Quedou claro que non imos errados os que dicimos que as termas son un recurso de primeiro orde, porque a primeira ocasión na que se poñen a servizo, temos un cheo absoluto. Non entendo que non poida haber surxencias cando hai zonas susceptibles en todo o río, que se faga o que se teña que facer para aproveitar este recurso inmenso que non é un capricho», insistió el presidente en relación con las últimas declaraciones municipales acerca del caso.

Según Amigos das Termas, en la última Junta de Área la concejala de Termalismo, Noa Rouco, comentó que la rehabilitación de Outariz y la parcial de Canedo no estaba entre las prioridades del Concello, y que no había caudal para darles servicio. Jácome, por su parte, afirmó en el último pleno que no se ampliaba la oferta al no haber demanda suficiente, y que las quejas acerca de ello residían únicamente en que «siempre se exige de más a un servicio público que a uno de pago».