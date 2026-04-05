A juicio en Ourense un caso de presunto fraude migratorio tras un matrimonio de conveniencia

A mediados de abril se juzgará en Ourense, en la Plaza 1 de la sección de lo penal del tribunal de instancia, un caso de presunto fraude relacionado con un matrimonio de convivencia con el objetivo de que la mujer obtuviese la autorización de residencia para poder permanecer en España. La Fiscalía acusa al varón de un supuesto delito de falsificación en documento público, en concurso con un segundo delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Se enfrenta a una petición de año y medio de prisión y dos multas por un total de 3.240 euros. Pero la Fiscalía esgrime el artículo 89 del Código Penal y solicita que, en caso de condena, la autoridad judicial acuerde la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España durante cinco años. Tanto el varón como la mujer son de República Dominicana.

El sospechoso, de 33 años, presentó el 5 de septiembre de 2022 una solicitud, en la Subdelegación del Gobierno en Ourense, de residencia temporal, por razón de agrupación familiar, para su cónyuge. Con esta mujer, según la Fiscalía, el encausado «contrajo matrimonio en República Dominicana», en marzo del año de 2021, «a cambio de una cantidad indeterminada de dinero», y «con el solo propósito» de que la mujer obtuviese la autorización de residencia para quedarse en España.

Presentó documentos para la agrupación familiar «a sabiendas» —sostiene la acusación— de que el contenido no era verdad

En el trámite ante la sede provincial de la administración central, el varón aportó el certificado de matrimonio y también una declaración jurada para las autoridades, en la que este hombre aseguraba que no residía con él en España ningún otro cónyuge o pareja. «Todo ello a sabiendas de que el contenido de los documentos incorporados al expediente administrativo no se correspondía con la realidad», manifiesta la Fiscalía en el relato de hechos de su escrito de acusación y conclusiones provisionales, presentado en enero de 2025.

Como resultado de este presunto engaño, el 24 de noviembre de 2022 la Subdelegación del Gobierno en Ourense concedió a la mujer la residencia temporal por una situación de reagrupación familiar inicial, según añade el ministerio público en su informe de hechos. Este caso de supuesto fraude relacionado con la inmigración ilegal será resuelto ahora por una magistrada penalista.