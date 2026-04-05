Acusan en Ourense a un presunto maltratador de «menoscabar la integridad psíquica» de su expareja

La sección de lo penal del tribunal de instancia de Ourense, en la plaza 1 de esta demarcación, ha programado para este mes el juicio por un supuesto caso de violencia machista relacionado con los malos tratos psíquicos infligidos presuntamente por un hombre a la mujer que era su pareja, entre los meses de enero a junio de 2023. La Fiscalía solicita 7 meses de prisión para el sospechoso, que carece de antecedentes penales y había tenido una relación sentimental con la perjudicada por estos hechos.

Sufrió «temor y desasosiego»

Según el ministerio público, el varón obró entre enero y junio de 2023 «con ánimo de menoscabar la integridad psíquica» de la víctima. Presuntamente, «ejercía sobre ella presión para que actuase de determinada forma, haciéndola sentir manipulada, siendo constante la comunicación entre ellos y profiriéndole expresiones que le provocaban malestar, culminando en una ocasión en el hecho de que el acusado la agarró fuertemente por el brazo, causando en la víctima gran temor y desasosiego», dice la Fiscalía en su escrito de acusación y conclusiones provisionales.

En noviembre de 2023, el juzgado de instrucción dictó una orden de protección a favor de la mujer. El ministerio público pide que el hombre sea condenado a no comunicarse con ella ni acercarse a menos de 300 metros, durante dos años.