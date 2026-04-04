Luzía Piñero, la madre, entrenadora y empresaria que es campeona gallega de boxeo: «Supone un gran empoderamiento que se traslada a la vida diaria»

«Empecé en el boxeo por una gestión de emociones, me iba muy bien para salir de la rutina de trabajar y estudiar, para poder pensar. Esa parte de liberación me ayudó mucho. Con el paso del tiempo me fui sintiendo mejor y llegó la oportunidad de subirme a un ring. Pero el mayor punto álgido llegó después de ser mamá. Siempre dicen que tu mejor versión llega después de ser madre, porque supongo que la madurez también entra mucho en juego», describe Luzía Piñero (Ourense, 1992), la flamante campeona gallega neoprofesional de boxeo, en una modalidad que prima el espectáculo, sin casco de protección y a cinco asaltos de dos minutos. La ourensana logró el triunfo el pasado 14 de marzo en un torneo femenino, para púgiles de menos de 60 kilos, disputado en Pontevedra. Con el número uno actual del ranking en Galicia, Luzía se subirá otra vez al ring, dentro de pocos días, para la conquista de un nuevo torneo. Será el 10 de abril en Ferrol, en la disciplina amateur, en la que ella ya ostenta en la actualidad el título de la comunidad, que intentará revalidar. La victoria otorga el billete al próximo campeonato nacional.

«Me gusta ir día a día, competición a competición, no suelo pensar en grandes objetivos. Ahora me encuentro muy enfocada en ese campeonato gallego. Si pudiera estar en el de España estaría encantadísima de poder vivir esa experiencia, pero nunca fue un objetivo para mí. De hecho, en el boxeo he superado los objetivos que pudiera tener. Ni siquiera me planteo que la próxima temporada vaya a estar compitiendo; siempre que esté disfrutando lo seguiré haciendo», expone Piñero.

Tiene 33 años, es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cuenta con un máster en Nutrición Humana, es técnica superior de Dietética y experta en el campo de la nutrición deportiva. Luzía es una de las preparadoras físicas en el centro de entrenamiento Turbo, en la ciudad de Ourense, que gestiona desde la apertura en 2020 junto a su pareja y deportista, Manuel Míguez (Ourense, 1992), que cuenta con un brillante currículum en deportes de combate, con reconocimientos como campeón de Europa no profesional de kickboxing, subcampeón mundial de boxeo francés, una medalla de bronce en unos World Combat Games, además del título de campeón de España profesional, entre otros reconocimientos en su carrera.

«Constancia», destaca sin dudar sobre la gran cualidad de Luzía como boxeadora. Él y Roy Miguel Fernández (Cuba, 1967) son sus entrenadores. «Da igual que no duerma o que nuestra niña se despierte a las 5 de la mañana; entrena todos los días y, al final, el trabajo gana. Tiene una constancia y una disciplina muy buenas», valora Míguez. «Estar todos los días, entrenar, que sea una prioridad y poder trabajar día a día son claves en el boxeo. Lo que más te aporta es tranquilidad para el día a día, para poder llevar todo con calma. Ahí arriba, en el ring, es cuando más estrés puedes sentir, pero cuando más tienes que pensar. Si eso lo trasladas a tu día a día resulta fundamental», dice Manu.

«Tengo una exigencia muy alta», admite Luzía. «Me toca conciliar y trabajar así que la dedicación es todos los días. Implica una rutina de entrenar, mantener un peso y estar comprometida». Es un deporte que marca la diferencia «a nivel mental», reitera ella. «Te exige mucha intensidad y saber mantener la calma. Ese control emocional es muy importante. A nivel físico es un deporte intenso, pero en Turbo, por ejemplo, entrenan desde niños pequeños a adultos de más de 60 años. El primer objetivo aquí siempre es lúdico, además de aprender boxeo. A partir de ahí, lo que cada uno quiera», expresa la campeona. «No solo se trabaja fuerza, sino desplazamientos y coordinación».

Hay mujeres que empiezan y piensan ‘no va a ser para mí’, ‘no me voy a integrar’, pero con el paso de los entrenamientos cada vez se sienten más fuertes, con más ganas, con más confianza a la hora de hacer las cosas y con más poder de decisión. Eso se traslada a la vida diaria

Luzía y Manu comparten vida en pareja en casa y en el trabajo, han creado una familia, con su pequeña Lara como centro del mundo. Los une el amor, la pasión por el deporte y su faceta de preparadores en su propia empresa. «Turbo es un centro de entrenamiento especializado. Tenemos deportes de combate en todas las edades y entrenamiento personal». En las disciplinas de combate hay grupos desde fases tempranas, «a partir de los 5 años, una etapa en la que se trata de una actividad mucho más motriz».

Con Luzía como referente, un ejemplo de que también se puede romper el techo de cristal desde el ring, la presencia femenina en todos los niveles de boxeo es notorio en el centro, situado en la calle Arturo Pérez Serantes. «Están completamente integradas en todos los rangos. En todas las clases hay una gran presencia de mujeres», destaca Piñero. «Estoy completamente convencida de que el boxeo no va de sexos, pero sí creo que supone un gran empoderamiento. Hay mujeres que empiezan y piensan ‘no va a ser para mí’, ‘no me voy a integrar’, pero con el paso de los entrenamientos cada vez se sienten más fuertes, con más ganas, con más confianza a la hora de hacer las cosas y con más poder de decisión. Eso se traslada a la vida diaria. Es un punto fuerte del boxeo: puedes aplicar cosas de este deporte a la vida diaria», subraya.

Se trata de una disciplina para la que hay ayudas públicas pero que en buena medida depende de la iniciativa privada. «En Turbo somos el mayor respaldo de nuestros competidores». En 2025, este centro de entrenamiento de Ourense casi alcanzó las 400 licencias asociadas al boxeo. «Somos uno de los equipos de Galicia con un mayor porcentaje de licencias». En el ámbito federativo, Luzía Piñero es directora técnica, la responsable de los cursos de formación a otros entrenadores que quieran profundizar en sus conocimientos. El próximo 18 de abril Ourense acogerá el curso de monitor, que impartirá esta profesional.

En Ourense se está empezando a notar el auge de que aquí se están haciendo cosas muy buenas en boxeo

Una semana antes, la actual campeona gallega, y número 1 del ranking en esta comunidad, intentará revalidar el título dentro de la disciplina amateur. «En cualquier deporte es muy complicado llegar arriba, me siento orgullosa y afortunada. A veces me cuesta hasta digerirlo», valora Piñero. Ha supuesto una vivencia «supefeliz» alzarse con el título neoprofesional en Pontevedra, ante un aforo completo. «Se agotaron las entradas, fue mucha gente de Ourense, había más de 300 personas viendo un combate final femenino», destaca Luzía.

La joven boxeadora agradece el gesto que tuvo con ella después el Concello de Ourense, con un acto de reconocimiento público, en una recepción institucional en el salón de plenos por parte del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Deportes, Aníbal Pereira, el pasado 25 de marzo. «Es un honor recibir a una campeona gallega de boxeo, con lo difícil que es obtener el título en un deporte olímpico como este, por la competencia que hay», destacó el regidor.

Jácome hizo hincapié en que la ciudad siempre ha destacado en disciplinas como el kickboxing o el full contact. El trabajo en Turbo, gimnasio de referencia para el boxeo, impulsa este deporte, proyectando a su vez a la ciudad de As Burgas. «Me siento muy orgullosa del proceso y noto que en Ourense se está empezan a notar el auge de que aquí se están haciendo cosas muy buenas en boxeo», valora la campeona, una de las nuevas referentes en Galicia para las niñas y jóvenes.