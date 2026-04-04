Un incendio calcina la mitad de una vivienda familiar en Bande y los moradores resultan ilesos

A primera hora de la mañana de este sábado, sobre las 8 horas, varios particulares llamaron al 112 Galicia para informar de un fuego en una casa en Bande (Ourense), en el lugar de Trarigo, en Carpazás. Indicaron que no había personas afectadas, sino que estaban todos fuera tratando de apagar las llamas. Uno de los particulares explicó que el fuego estaba provocando que se derribase la estructura.

Con estos datos, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento de los Bomberos de Xinzo y del GES de Muíños. Además, fue informado el personal del distrito provincial de incendios y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

La parte más antigua de la vivienda resultó afectada por las llamas, que causaron destrozos. / GES DE MUÍÑOS

La destrucción afectó a prácticamente la mitad de la vivienda, dejando la zona de la cocina y el comedor, la parte más antigua de la casa, en un estado de ruina. Las llamas causaron grandes desperfectos en el anexo, situado también en esa parte afectada, donde los moradores pudieron salvar a un caballo que estaba en la cuadra. En el domicilio residen tres personas, un matrimonio y el padre de la mujer, que no sufrieron daños porque los cuartos se encuentran en la zona de la vivienda, la más nueva, que no se vio afectada por las llamas.

La situación quedó controlada gracias a los profesionales de extinción, pero debido a la carga térmica que había en el punto afectado, con numerosos rescoldos (la presencia de leña complicó la extinción), los bomberos del GES proseguían enfriando la zona hasta poder completar la extinción.