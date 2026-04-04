El Concello inicia la cuenta atrás para poner orden en las terrazas hosteleras

Después de tres meses de impás, desde que se aprobó en el pleno municipal de julio la nueva Ordenanza municipal de veladores, el Concello de Ourense inicia la cuenta atrás para que los locales de hostelería del municipio se adapten al discutido reglamento oficial y afirma que va a notificar uno a uno a cada establecimiento con terrazas de cafetería que el plazo para adaptarse a la normativa remata el 14 de febrero de 2026. El Día de San Valentín o «de los enamorados» se acabará el idilio y desde entonces están previstas multas para los que incumplan. De hecho, las sanciones más graves pueden alcanzar los 3.000 euros, según la ordenanza.

Explican que «esta ordenanza, de obligado cumplimiento, establece el marco legal para la correcta armonización del uso hostelero con el espacio público y el vecindario. El Concello señala la necesidad de que los hosteleros afectados ajusten sus instalaciones a la normativa vigente en el plazo establecido.

El texto íntegro de la nueva regulación está disponible para su consulta en la página web del Concello. El gobierno local hace un llamamiento «a la colaboración del sector para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía y el correcto aprovechamiento del espacio público.

Si bien ha habido alguna denuncia de algún particular que considera que no se facilita el tránsito incluso de personas con problemas de movilidad, la ordenanza indica que en calles abiertas al tránsito permanente de vehículos, las terrazas, como regla general, solo podrán emplazarse en las aceras o en espacios públicos no destinados al tránsito de vehículos.

En las terrazas emplazadas en las aceras se situarán a una distancia mínima de 1,80 metros de la fachada, y a 0,40 metros del límite entre el borde de la acera y la calzada.

Retirada de toldos anclados

El lío suele producirse en las zonas peatonales y más en la llamada «de los vinos». Las terrazas emplazadas en calzadas peatonales o de circulación restringida de vehículos deberán respetar la distancia mínima a la fachada prevista en el apartado anterior, dejando además el siguiente espacio libre en la calzada: 3,5 metros en calzadas de sentido único y 6 metros en calzadas de doble sentido.

Noticias relacionadas

La ordenanza incluye sanciones de 150 a 3.000 euros a quienes incumplan. Además de las restricciones a la localicación, una de las prohibiciones recogidas es la de anclar toldos en las paredes del casco histórico. Ahí la asociación vecinal O Cimborrio recuerda que ya hay una sentencia que les da la razón y anima al Concello a que haga cumplir su propia normativa.