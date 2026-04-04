El alquiler en Ourense se dispara: hasta el 50% del sueldo para pagar la vivienda

¿Trabajar para acceder a una vivienda digna, o conseguir un techo a cambio de la mitad del sueldo, o incluso más? La situación del mercado de alquiler en Ourense pone a los inquilinos en esa dicotomía y las cuentas son claras. En una provincia en la que los ingresos medios anuales rondan los 20.335 euros brutos —es decir, muchos salarios medios son inferiores a los 1.500 euros netos al mes—, el precio actual de un piso de alquiler en la capital, puede llevarse hasta el 50% del sueldo.

La fuerte caída de la oferta de vivienda de alquiler, con solo 200 ofertas en el mercado, se ha traducido en que los alquileres con rentas entre 600 y 750 euros mensuales se han triplicado, pasando del 14,73% del año 2022 a un 46% del total en la actualidad. Estos datos, que muestran que el mercado del alquiler en Ourense continúa tensionándose, aparecen en el último informe elaborado por la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). Aunque el incremento de precios es más moderado que en otras ciudades españolas, los datos reflejan un cambio profundo en la estructura del mercado: cada vez hay menos viviendas disponibles y, sobre todo, menos opciones asequibles.

Uno de los indicadores más reveladores es la caída de la oferta. En apenas cuatro años, el número de viviendas en alquiler ha pasado de 319 en abril de 2022 a solo 200 en la actualidad. Esta reducción del parque disponible coincide con un encarecimiento progresivo de las rentas, lo que está transformando el acceso a la vivienda en la ciudad.

Ya no hay gangas

El segmento más económico prácticamente ha desaparecido. En 2022, más del 75% de las viviendas en alquiler (75,55%) se situaban por debajo de los 600 euros mensuales. Hoy, esa cifra se ha desplomado hasta un testimonial 2%, lo que equivale a apenas 4 viviendas de las 200 disponibles.

En paralelo, los tramos medios han ganado protagonismo. El porcentaje de viviendas con rentas entre los 600 y 750 euros se ha triplicado, pasando del 14,73% al 46%. Todavía más significativo es el salto en el rango de 750 a 900 euros, que se ha multiplicado por seis: del 5,02% del ejercicio de 2022 al 32% actual.

También crecen los precios más elevados. Las viviendas con alquileres entre 900 y 1.200 euros han pasado del 3,45% al 16,5%, mientras que las que superan los 1.200 euros representan ya el 3,5% del mercado, frente al 1,25% de hace cuatro años. Incluso se registra ya una vivienda en alquiler por encima de los 1.500 euros mensuales, un dato prácticamente inexistente hasta hace poco en el contexto ourensano. Este desplazamiento hacia las rentas más altas evidencia un mercado cada vez menos accesible para amplias capas de la población, especialmente los jóvenes y las familias con ingresos medios. Aunque Ourense sigue manteniendo precios más contenidos que otras ciudades, la tendencia apunta a una progresiva tensión del mercado.

Área metropolitana

El informe de Agalin dibuja así un escenario claro: menos oferta, precios al alza y una desaparición casi total del alquiler asequible. Una combinación que anticipa nuevos retos tanto para los inquilinos como para las políticas públicas de vivienda durante los próximos años.

La situación del alquiler en el área metropolitana de Ourense continúa en la misma tendencia que en la propia ciudad, con una reducción de la oferta disponible y un encarecimiento generalizado de los precios en comparación con hace un año.

Según el informe de Agalin, en febrero de 2023 había en alquiler 12 viviendas para una población de más de 20.000 habitantes. De ese total, ocho inmuebles se situaban en un precio de hasta 500 euros mensuales. En la actualidad, la oferta apenas ha variado en términos absolutos, con 14 viviendas disponibles, pero el cambio en los precios es significativo: solo una de ellas se sitúa por debajo de los 500 euros al mes.

Este descenso en la vivienda más asequible se refleja claramente en términos porcentuales. Actualmente, solo el 7,14% de las viviendas en el mercado de alquiler se encuentran en ese tramo de precio, frente al 66,67% que representaban en febrero de 2023.

Por tramos de renta, el grueso de la oferta se concentra ahora en los precios medios. En el rango de entre 600 y 750 euros mensuales se encuentran siete viviendas, lo que supone la mitad del total disponible. Entre 750 y 900 euros se ofertan cuatro inmuebles, equivalentes al 28,57%. Por encima de los 900 euros al mes se encuentran dos viviendas, que representan el 14,28% del mercado actual.

En conjunto, los datos del presente estudio de Agalin reflejan un desplazamiento claro del mercado hacia precios más elevados, con una presencia cada vez más residual de las opciones más económicas.