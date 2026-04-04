La afluencia a las termas de Ourense alcanza máximos históricos: colas de dos horas y problemas de aparcamiento

Del «todos los caminos llevan a Roma»... al «todos los caminos llevan a Reza». La llegada del mes de abril en Semana ha traído consigo la apertura de todas las zonas termales, excepto la gratuita de Outariz y As Burgas, y entre calor y un importante bullicio del turismo, la afluencia de bañistas tanto locales como visitantes llega en estos días a puntos casi máximos. «Están sendo os días con máis xente da historia», afirma Enrique Camoeiras, portavoz de la asociación Amigos das Termas. Según su testimonio, el tiempo de espera para poder pegarse un baño terapéutico alcanzó ayer las 2 horas de cola, tanto en las termas públicas de Muíño da Veiga, Burga de Canedo y a Chavasqueira, como en las opciones de pago de esta última y Outariz.

Aunque las multitudes también se hacen notar en los baños, es en el apartado automovilístico donde más se puede presenciar esta gran afluencia. La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Reza, que cuenta en todo su contorno con zonas de aparcamientos próximas a la pasarela de Outariz que da acceso a las termas, lleva ya varios días amaneciendo con una hilera de vehículos estacionados rodeándola por completo hasta la sede de la asociación de vecinos local, algo que según Camoeiras, no había pasado hasta ahora en ninguna temporada alta de termalismo. Este «parking» de rodeo es consecuencia del lleno absoluto de las zonas de aparcamiento específicamente designadas, como las de Outariz y o Tinteiro, donde encontrar una plaza libre se convertía en una odisea.

El incremento de demanda de estacionamiento se ha notado también en el ámbito privado. Auria Camper Park, el área de autocaravanas situada en pleno paseo termal del Miño, comenta que la afluencia de termalistas en estos días clave de la Semana Santa ha sido la máxima de sus dos años de existencia: «O ano pasado por estas datas estabamos ao 70% da ocupación, e nesta, de mércores a venres estivemos completamente cheos, mentres que este sábado só temos unha praza libre», explican desde la empresa.

Luces y sombras

Aunque la demanda de oferta termal es siempre una buena noticia para instituciones y hosteleros, la luz del gran interés por la oferta termal de su ciudad insignia en Galicia remarcó las sombras de las ciertas carencias que presenta el paraje aguasass terapéuticas. Un alto número de visitantes quedaron contrariados al observar, entre otras cuestiones, que en las termas de Burga de Canedo solo había operativos 2 de los 4 vasos termales del recinto, así como que el apartado público de Outariz no reabrió sus puertas como si lo hicieron A Chavasqueira y Muíño da Veiga. Según afirma Camoeiras, la concejala de Termalismo, Noa Rouco, respondió preguntada por esta situación en la última Junta de Área que «el ayuntamiento tenía otras prioridades», mientras que el alcalde Pérez Jácome dio a entender en el último pleno extraordinario que estas secciones permanecían cerradas por falta de demanda, y que las quejas se fundamentaban únicamente en protestar por ser un espacio público y no de pago.

Otro de los aspectos destacados por los visitantes, según Amigos das Termas, era la falta de un servicio de cafetería-chiringuito en la zona, pues el espacio habilitado para ello en las termas de Outariz lleva cerrado desde 2022, cuando se realizaron unas obras para adaptar el recinto a la nueva legislación.