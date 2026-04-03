Ponte Vella cumple 25 años con cifras récord de 6.000.000 de clientes al año

En la orilla izquierda del Miño, integrado casi de forma natural en el pulso diario de la ciudad, Ponte Vella cumple 25 años convertido en algo más que un centro comercial. Lo que hoy es un espacio consolidado, con más de 70 locales y cerca de seis millones de visitantes al año, abrió las puertas en octubre de 2021, como una apuesta arriesgada, casi contracorriente.

Visita institucional a la obral | I.OSORIO

Detrás de aquella idea estaba Jorge Bermello, entonces presidente de la Cámara de Comercio, quien tuvo que enfrentarse a no pocas reticencias. La propuesta rompía con la tendencia dominante: en lugar de llevar el proyecto a las afueras, apostó por ubicarlo en el corazón urbano. Una decisión que, vista con perspectiva, resultó clave. «Muchos querían que se llevara fuera, pero eso hubiera sido peor para el sector, porque los clientes no se quedarían en la ciudad», recuerda hoy el propio promotor de aquel «sueño hecho realidad» señala.

Jornada de apertura en octubre de 2 1. | IÑAKI OSORIO

A sus casi 90 años, Bermello sigue al frente de Ponte Vella como presidente, orgulloso de una iniciativa que marcó un antes y un después en el modelo comercial de la ciudad. Ahora esta a su lado, en la gerencia, Marcos Vila que ha sido testigo directo de cómo aquella intuición inicial se transformó en una realidad sólida. Su relato permite entender la dimensión colectiva del proyecto desde sus orígenes.

Tres millones cada socio

Rememoran un proceso casi artesanal, construido a base de reuniones, convicción y riesgo compartido. «Se le abrió la posibilidad a muchísimos comerciantes de la ciudad. Todos tuvieron la opción de entrar», explica. Finalmente, un grupo de alrededor de sesenta dio el paso decisivo: invertir en una idea que aún estaba por materializarse. «Cada uno aportó tres millones de pesetas, en varios plazos. Con ese dinero se compraron los terrenos y se empezó a construir el proyecto».

Aquella inversión inicial fue el cimiento de todo lo que vendría después. Con el apoyo de financiación y grandes empresas constructoras, la obra fue tomando forma hasta convertirse en el primer centro comercial de su estilo en la ciudad. Pero más allá de lo físico, lo verdaderamente diferencial fue el concepto-

Cientos de clientes en la inauguración / Cedida

«Se decidió hacerlo en el centro de la ciudad, algo que en aquel momento no era habitual. Fue una visión muy acertada» , subraya Vila. Frente al modelo periférico, Ponte Vella nacía con la vocación de complementar, no sustituir, al comercio tradicional. «No querían llevar a la gente fuera, sino generar una complementariedad con el comercio de calle».

Esa filosofía inicial del precursor, Jorge Bermello, sigue vigente un cuarto de siglo después y una de las claves del éxito ha sido precisamente esa conexión con el entorno. «Está muy integrado en la ciudad. Tiene una componente muy ourensano en su ADN» , señala el gerente. Esa identidad se traduce en una intensa actividad más allá de lo puramente comercial: iniciativas culturales, apoyo al deporte local, acciones benéficas. Una programación que refuerza su papel como espacio social.

Los datos avalan esa trayectoria. Con una alta ocupación de locales y cifras de visitantes que marcan récords, Ponte Vella no solo resiste, sino que sigue creciendo en un contexto donde otros proyectos no han logrado consolidarse. De hecho en estos años fracasaron otros grandes centros dentro de la ciudad y en su área metropolitana. Para Vila, la explicación pasa por encontrar el equilibrio adecuado: «Un exceso de centros comerciales afectaría al comercio local. Tiene que haber un equilibrio entre oferta y demanda, y en la ciudad creo que ese equilibrio es sano».

También influye su ubicación estratégica. Frente a otros desarrollos más alejados, Ponte Vella mantiene una accesibilidad que lo hace especialmente atractivo para todos los públicos. “Es una oferta céntrica, accesible a pie incluso para esos jóvenes o gente que no no conduce…», destaca.

No faltaron gaiteros en la jornada inaugural / Iñaki Osorio

Para Jorge Bermello, satisfecho, no, lo siguiente, después de la reciente junta de propietarios de este veinticinco aniversario por el clima de «diálogo y entendimiento» entre todos, el centro es, como opina también su gerente un ejemplo de ourensanismo «la gente lo siente como algo suyo. Creemos que eso lo diferencia de otro tipo de centros comerciales. Su vinculación a la ciudad» indica Vila.

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Lo próximo un parque infantil

La programación continuada todo el año adaptada las diferentes fechas, desde la pista de patinaje, en invierno, la decoración navideña, las exposiciones, los talleres. La lista, explican intenta conjunta comercio y ocio para los clientes que llegan de toda la provincia y resto de Galicia o Portugal. Pero además está en ejecución un infantil estable, y obviamente a cubierto, que permitirá en esa conciliación para las familias mientras hacen las compra. Atracado en la orilla del Miño pero nunca inmóvil, Ponte Vella sigue creciendo.