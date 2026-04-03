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In memoriam

Muere a los 62 años el empresario Pablo Lorenzo, pionero en la producción de vinagre en O Ribeiro

También fue concejal del PSOE y presidente de la Entidade Local Menor de Berán

Pablo Lorenzo, en su bogeda en 2021

Pablo Lorenzo, en su bogeda en 2021 / INAKI OSORIO

R. O.

El empresario ourensano Xoán Pablo Lorenzo Fariña ha fallecido en este Viernes Santo a los 62 años. Vecino de O Ribeiro y procedente de una familia de bodegueros, Lorenzo Fariña dedicó esta última década a un proyecto muy personal.

Fue fundador de Vinagres do Ribeiro, S.L., un proyecto de elaboración de vinagre ecológico y artesanal pionero en la comarca y en la D.O. O Ribeiro. Con su producto Albarro XP1 logró la medalla de oro en el concurso internacional Vinavín 2019. Este vinagre fue utilizado por numerosos cocineros de Galicia, entre ellos algunos chefs con estrella Michelin.

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En el ámbito político, fue concejal por el PSOE a los 20 años y también ejerció como presidente de la Entidade Local Menor de Berán, en Leiro. Lorenzo Fariña era padre del fotoperiodista y colaborador de FARO DE VIGO Brais Lorenzo. Además, fue colaborador de las tertulias radiofónicas de COPE O Carballiño entre los años 2002 y 2014.

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