In memoriam
Muere a los 62 años el empresario Pablo Lorenzo, pionero en la producción de vinagre en O Ribeiro
También fue concejal del PSOE y presidente de la Entidade Local Menor de Berán
El empresario ourensano Xoán Pablo Lorenzo Fariña ha fallecido en este Viernes Santo a los 62 años. Vecino de O Ribeiro y procedente de una familia de bodegueros, Lorenzo Fariña dedicó esta última década a un proyecto muy personal.
Fue fundador de Vinagres do Ribeiro, S.L., un proyecto de elaboración de vinagre ecológico y artesanal pionero en la comarca y en la D.O. O Ribeiro. Con su producto Albarro XP1 logró la medalla de oro en el concurso internacional Vinavín 2019. Este vinagre fue utilizado por numerosos cocineros de Galicia, entre ellos algunos chefs con estrella Michelin.
En el ámbito político, fue concejal por el PSOE a los 20 años y también ejerció como presidente de la Entidade Local Menor de Berán, en Leiro. Lorenzo Fariña era padre del fotoperiodista y colaborador de FARO DE VIGO Brais Lorenzo. Además, fue colaborador de las tertulias radiofónicas de COPE O Carballiño entre los años 2002 y 2014.
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»