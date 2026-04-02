Investigan a un ourensano por provocar un incendio por una quema sin autorización

Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia— UPA— en Ourense esclarecieron un incendio forestal registrado el pasado 22 de marzo en el concello de Boborás.

El incendio se registró en el núcleo de Vecoña de Arriba y afectó a 0,17 hectáreas de superficie arbolada. El origen, según comprobaron los agentes, fue una quema de restos forestales que se produjo sin salvaguarda de las debidas medidas de seguridad.

Para evitar que el fuego se extendiese y para lograr su completa extinción la Consellería de Medio Rural desplazó hasta el lugar un agente forestal, una brigada y una motobomba. Poco después, los agentes de la Unidad de Polícia Nacional Adscrita identificaron a una persona como presunta responsable de las llamas. Le tomaron declaración como investigada y remitieron las diligencias de los hechos al juzgado de instrucción de guardia de O Carballiño.

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Hasta la fecha las quemas forestales están suspendidas. Así, la Xunta apela a la concienciación y a la prudencia de cara a evitar el registro de incendios. Asimismo, recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, para llamar en caso de detectar un incendio forestal, así como el 900 815 085— anónimo y gratuito— para denunciar cualquier actividad incendiaria delictiva.