Los catamaranes de la Ribeira Sacra: un viaje con vistas únicas a los cañones del Sil y sus viñedos más inclinados

Visitar las bodegas donde se produce un vino de cultivo heroico, visitar perlas del románico dispersas por parajes únicos, degustar una gastronomía auténtica y con sabor a monte... la variedad de planes de los que disfrutar en la Ribeira Sacra es casi tan amplia como sus bosques, pero de entre todas las actividades, hay una que acapara casi todas las miradas: gozar de las vistas desde el agua a bordo de uno de los barcos que realiza rutas por los cañones del Sil. Según un estudio, la palabra catamarán fue la más buscada en Google en consultas relacionada con la Ribeira Sacra entre 2004 y 2025, y gran parte de esos interesados en la actividad aprovechan estas vacaciones para llevarla a cabo.

El geodestino ya lo empieza a notar: en los días iniciales de la Semana Santa, la ocupación hotelera en el destino sacro es de alrededor del 70%, y subirá hasta el 80% a partir del jueves. Para los catamaranes, Antonio Fernández Andrade, responsable de la empresa Hemisferios viajes, explica que estas fechas son las más solicitadas después de agosto, aunque suelen estar muy condicionadas por la climatología: «O ano pasado había boas previsións, pero o mal tempo dos últimos días fastidiou bastantes das reservas. Nos días fortes de verán adoitamos subir a unhas 1.000 persoas ao día aos catamaráns, e se todo vai ben esta Semana Santa, faremos un pouco menos diso», explica. La aplicación con la que controla las reservas en su teléfono lo corrobora: todas las rutas que estaban en oferta ayer acabaron con las plazas llenas, y a partir del jueves comenzarán a aumentar las frecuencias para subir la demanda.

Historia y humor

Con ya 10 años de vigencia en el sector, Andrade ha vivido en primera persona cómo comenzaron teniendo unos 25.000 pasajeros al año a colocarse actualmente en los cerca de 70.000. De las rutas que ofrecen desde el embarcadero de Santo Estevo (Nogueira de Ramuín), las salidas regulares son las más solicitadas: un viaje de una hora y 20 minutos con ida y vuelta en el mismo puerto, en el que se puede disfrutar de vistas únicas de los cañones y sus puntos más reconocibles, como el imposible viñedo de A Cividade, reconocido como el más inclinado de Galicia. Todo bajo la guía oral de Xoán, que sin un guion previo pero sí un conocimiento popular exhaustivo sobre la zona, mezcla datos históricos de interés con anécdotas y retranca que hacen las delicias de los visitantes. País Vasco, Madrid o Cataluña son los orígenes que más se repiten a bordo, aunque ayer se pudo ver hasta a familias australianas conociendo el destino sacro.