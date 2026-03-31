Universitarios de México conocen en Xinzo el funcionamiento de la administración

Xinzo de Limia recibió el pasado fin de semana la visita de un grupo de estudiantes procedentes del Centro Universitario Tlacaélel, situado en el municipio de Ixtapaluca, al sureste del área metropolitano de la Ciudad de México. La delegación, que se encuentra alojada en la localidad ourensana, está conociendo de primera mano la organización social e institucional española. El alcalde de Xinzo, Amador Díaz, dio la bienvenida oficial al municipio y les explicó el funcionamiento de la administración local, destacando el peso de la agricultura y la realidad socioeconómica en la comarca de A Limia.

El concejal de Educación y Cultura, Carlos Gómez, guió a los universitarios en un recorrido por la historia de Xinzo a través de sus espacios y escenarios más representativos. El edil puso en valor el rico patrimonio histórico, etnográfico y cultural del municipio, incidiendo en las tradiciones y el papel fundamental de la cultura como elemento vertebrador y motor de dinamización.

Los estudiantes mexicanos, que cursan distintas disciplinas como Pedagogía, Derecho, Periodismo o Psicología, mostrando una especial atención por el funcionamiento de la institución municipal y por el papel que desempeñan la educación y la cultura en la legitimación de la propia institución.

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Además, el grupo recibió una conferencia sobre comunicación impartida por Marcos Argibay, responsable de esta tarea en el Concello de Xinzo.