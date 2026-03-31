Una ‘sextorsión’ a juicio en Ourense: suplanta a otra persona y exige dinero a un hombre para no contar a su familia que contrató a una prostituta

El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero» puede ser castigado a una pena de prisión de entre uno y cinco años, según se define en el Código Penal el delito de extorsión. Es el tipo de infracción penal que la Fiscalía atribuye a un acusado que está citado a juicio la próxima semana en el tribunal de instancia. Se enfrenta a una petición por parte del ministerio público de un año y seis meses de prisión, aunque en su calificación provisional el fiscal propone la sustitución por la expulsión de España durante un periodo de tres años. Cuando la Fiscalía registró este escrito, en marzo de 2022, se desconocía cuál era su situación de residencia en territorio nacional. El suceso, relacionado con el mundo clandestino de la prostitución, se remonta a agosto de 2021. El caso sienta a este hombre en el banquillo cuatro años y medio después.

Según el relato de acontecimientos que formula el ministerio público en su escrito, el encausado remitió varios mensajes y efectuó diversas llamadas desde un número de teléfono a nombre de otra persona cuya identidad había suplantado en la contratación de la línea, por un procedimiento que no ha quedado determinado. Desde ese terminal, el presunto autor de los hechos pidió a la víctima, un varón, que le entregase 900 euros. Utilizó como elemento de intimidación que estaba al tanto de que el perjudicado había contratado los servicios de una prostituta en una página de internet. Le dijo que, si no le entregaba el dinero, le contaría los hechos a su familia. Este es un ejemplo de los casos conocidos como ‘sextorsión’, un tipo de chantaje delictivo con el que el delincuente amenaza con difundir imágenes, vídeos o, como en este supuesto, información, para coaccionar a la persona afectada y lograr así dinero u otros beneficios.

Asustado por la situación y por las posibles consecuencias de la revelación de su secreto, el perjudicado realizó el pago de 900 euros, «ante el temor que le infundía el comportamiento del acusado», según precisa la Fiscalía en su escrito. El afectado ingresó la cantidad en una cuenta bancaria cuya titularidad pertenecía al sospechoso. En el caso de que resulte condenado, debe indemnizar al perjudicado con los 900 euros de la extorsión.