La piscina de As Burgas debe esperar: la oposición dice «no» a la entrada a 7 euros

El chapuzón en la piscina termal de As Burgas, que suma ya 6 años cerrada, aún tendrá que esperar. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, convocó por segunda vez un pleno extraordinario para aprobar la ordenanza reguladora de funcionamiento y precios de las instalaciones, y los tres grupos políticos de la oposición volvieron a echar abajo la ordenanza al no admitirse ninguna de sus alegaciones y rechazar que se cobren 7 euros de entrada por acceder a una instalación pública. Consideran que debería ser gratuita para los vecinos de la ciudad, o con precios adaptados por cuestión de renta, como propuso el BNG.

Piscina termal de As Burgas cerrada desde hace 6 años. | IÑAKI OSORIO

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, tras un arduo debate, se coronó con una de sus frases: «Si quieren termas, que paguen carallo», con la que defendió su intención, y señaló que «será la piscina termal más barata de Europa; en todos los sitios cobran 10 o 15 euros, y además si se coge el bono previsto, costará 1 euro el baño, menos que un café».

La concejala de Hacienda, Tamara Silva, empezó argumentando el motivo por el que se descartaron las alegaciones a la ordenanza de la oposición. El PSOE propuso bajar de 7 a 5 euros el precio de la entrada para los empadronados en Ourense. Según Silva, hay jurisprudencia del Supremo que avala que no pueden darse precios diferentes en un concello según el empadronamiento.

El BNG, cuyo portavoz, Luis Seara, defendió la gratuidad de una piscina termal ubicada en un suelo público y que fue rehabilitada con dinero de todos los contribuyentes, debería ser gratuita o, en todo caso, incorporar reducciones en función de renta si son pensionistas o por cuestiones de discapacidad. La edil de Hacienda justificó que, además de la complejidad burocrática que supondría esta selección, «habría que incrementar el bono al resto de usuarios para poder cubrir los gastos».

Javier Rodríguez Nóvoa, del PP, señaló que no se podía cobrar menos por las termas privatizadas de A Chavasqueira y Outariz (6,27 y 5,42 euros frente a 7 de la piscina termal de As Burgas), «cuando hubo una inversión privada de tres millones que tuvieron que amortizar».

No al «tarifazo»

La edil socialista, Alba Iglesias, denunció «ponerle precio a algo que siempre fue de la gente de Ourense», convirtiendo un espacio público e identitario en un producto turístico de pago. «No vamos a apoyar que las vecinas y vecinos tengan que pagar siete euros por acceder a las Burgas, al igual que un turista, cuando este es un símbolo de la ciudad».

El debate era sobre una ordenanza que no pudo ser, pero en los plenos municipales de la era Jácome los cruces de navajas, apelando a errores otras corporaciones, aderezados por palabras de poco lustre, son lo habitual. No faltaron sus apelativos de «burro» e «inútil» al resto de la corporación, o los de «fascista» dedicados al propio regidor.

El concejal del PP Javier Rodríguez echó en cara al alcalde que emita una ordenanza que intenta acordar los precios «hurtándole el debate al pleno» y le invitó a que, si quiere que la gente pague, «ponga un balneario». El alcalde le recordó que él estaba en el gobierno cuando «ustedes intentaron hacer ya el pelotazo de Xardín da Burgas, para unos jetas y en un terreno que era de todos».

Rodríguez Nóvoa acabó señalando que «ojalá vengan aquí con pelotazos y hagan cuatro balnearios, que para algo es capital termal de Galicia». La respuesta de Jácome no se hizo esperar. «O sea, el PP, que le echaron el plan de urbanismo abajo, pide que vengan a hacer pelotazos, que venga Al Capone».

Avenida de Portugal

También quedó fuera ayer del debate una moción que se iba a incluir por urgencia en el orden del día del pleno extraordinario, que habían presentado de forma conjunta los tres grupos políticos de la oposición, PP, PSOE y BNG, para que el Concello permita dar acceso al expediente de la obra de la avenida de Portugal, parada desde el día 9 de marzo, tras plantarse la empresa y llevar las máquinas.

La oposición también incluía en esa moción la petición de un calendario con plazos para retomar la obra. Pero el alcalde pidió la intervención del secretario del pleno, Paco Cacharro que, amparado en la Ley de Régimen Local, leyes de ámbito gallego y el propio reglamento orgánico, ROF, indicó que no se puede incluir en plenos extraordinarios como el de ayer asuntos de urgencia como esa moción.

El alcalde volvió a hacer uso del diccionario en este punto en referencia a los encuentros de la oposición con vecinos y comerciantes de O Couto afectados por la paralización de estas obras: «¿Qué cojones le fuisteis a contar a los vecinos si ahora nos pedís explicaciones (de la obra) a nosotros?».

La oposición insistió en que con una buena voluntad del regidor de incluir el tema en el orden del día sería posible debatir. «Seara es un burro y tú también», indicó a la portavoz socialista Natalia González por insistir en el debate cuando la legislación dice no, y remató con un dialogante «inútiles, inútiles, sois unos inútiles».

Menor se suma a las críticas

Hasta el presidente del PP, Luis Menor, opinó sobre este tema y ayer, a preguntas de los periodistas, lamentó la «falta de voluntad política» de Jácome al no incluir ese debate en el pleno. Menor recalcó que la situación de la avenida de Portugal es «un problema ciudadano y social muy importante» y que «se utilizó una vía que era aprovechar que había un pleno y debatir. Sí había argumentos jurídicos para rechazarlo, pero se puede acordar por mayoría incluir otro punto», indicó.

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En cuanto al reglamento de la piscina termal, Luis Menor indicó que era también «una situación extraña», pues volvió a llevar el alcalde a pleno el debate sin negociar por segunda vez con la oposición sus alegaciones. En este sentido, Menor ha explicado que el PP presentó enmiendas para «bonificar», entre otros, a grupos como pensionistas, personas o desempleados, que fueron rechazadas. «Se ve claramente cuando una administración es útil y hace las cosas con cabeza» aseguró Luis Menor.