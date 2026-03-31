Opain optó a otra obra del Concello en A Lonia tras declararse insolvente

Opain S.L., la constructora en alerta de quiebra que el pasado 9 de marzo anunció que abandonaba el proyecto de humanización de la avenida de Portugal, ha estado a punto de volver a liarla o de liársela al Ayuntamiento de Ourense y en este caso a los vecinos de A Lonia.

Manifestación de vecinos y comerciantes de la avenida de Portugal. | IÑAKI OSORIO

A pesar de alegar impagos del Concello para abandonar la obra —con solo un 30% del trabajo ejecutado y dejando toda la calle levantada—, pocos días después se supo que el plante, solo escondía una situación de «insolvencia inminente», comunicada en agosto de 2025 al Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid.

Sin embargo, apenas cuatro meses después de esa comunicación al juzgado, la empresa no dudó en volver a presentarse un concurso del ayuntamiento para otra obra, en el que su oferta quedó, además, como la segunda más votada.

El Concello Ourense sacó a licitación en diciembre de 2025 un proyecto de reforma y mejoras de accesibilidad en el núcleo de A Lonia, por algo más de 852.000 euros. El plazo de presentación remataba el 12 de enero de 2026, y Opain SL la empresa que apenas medio año antes se había declarado insolvente , se presentó al concurso para optar a realizar esta bra.

Fueron tres las empresas que concurrieron a un concurso cuyo adjudicatario definitivo está aún en fase de evaluación, pero que deja a la luz ese insólito bucle que a veces viven las administraciones públicas, pues el 17 de marzo, cuando vecinos y negocios de la avenida de Portugal llevaban varios días en pie de guerra , y el BNG había destapado ya la situación de quiebra técnica de Opain S.L., la mesa de contratación del Concello, tras abrir los sobres de las firma licitadoras y evaluar sus puntuaciones, emitió su informe previo a la adjudicación definitiva del proyecto de A Lonia, en el que la mencionada Opain S.L. aparecía como la segunda mejor puntuada.

Obtuvo 20 puntos frente a los 30 de Coviastec, que fue la que alcanzó la nota más alta en base a los diferentes apartados y mejoras que se tienen en cuenta en un concurso de este tipo. La UTE integrada por Oresa y Asfaltos Galaicos quedó en tercer lugar, pero no muy alejada de Opain con un total de 19,50 puntos.

Tachó de moroso al Concello

«No teníamos por qué saber que estaba en preconcurso de acreedores», señaló el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome tras salir a la luz que habían adjudicado la obra de la avenida de Portugal (un oneroso proyecto de 5,1 millones) a una empresa en grave situación económica, y la misma que llevó al Concello al juzgado este año, reclamándole 370.000 euros adeudados, de otro proyecto que hizo correr ríos de tinta, el de las calles Carballo y Salto do Can, Rabo de Galo, por la demora y los graves fallos de accesibilidad denunciados por los vecinos.

Pero el Concello volvió a confiar en Opain S.L. y le adjudicó el proyecto de avenida de Portugal, ahora en vía muerta y con vecinos y empresarios enervados por las pérdidas y trastornos.

Para poder adjudicar ese proyecto, el alcalde tuvo que convocar un pleno extraordinario, pues precisaba el apoyo de los grupos de oposición para poder levantar los reparos del interventor, que mostraba su temor de que el proyecto no pudiera estar rematado en diciembre de 2025 ( el técnico acertó de pleno), con lo que se perdería esa ayuda de 1,4 millones de euros que iba a aportar la UE.

Finalmente, PP, PSOE y BNG se abstuvieron en ese pleno extraordinario de 12 de abril de 2025 y permitieron que el gobierno local pudiera adjudicar el proyecto de avenida de Portugal por 5,1 millones. PP y PSOE alegaron que aunque la obra se demorase, no se perdería toda la subvención europea; el BNG no compró esa teoría, según señaló, pero se abstuvo para que el proyecto fluyera.

¿Quieres trabajar con Opain?

La obra de la avenida de Portugal empezó en mayo de 2025 y Opain S.L. Cierto que el Concello le tenía tres importantes plazos adeudados. Desde 2025, dos de ellos ya a abonados a posteriori, pero eso no hubiera sido impedimento, según el alcalde, para que una empresa dejara plantada la obra.

En todo caso, Opain aún presume en redes de músculo. «¿Quieres trabajar con Opain?». Esa es la pregunta que cuelga en su web la misma empresa que tiene en jaque desde hace veinte días a vecinos y comerciantes del barrio de O Couto, por los daños de un proyecto que lleva casi un año de ejecución y que ahora ha parado dejándolos en un escenario «casi bélico», indican.

Es decir, que pese a la falta de explicaciones de la empresa y su supuesta situación de quiebra que no se sabe si ha remontado o no, la web de la firma abierta no ha borrado ni la llamada a la contratación nuevos empleados y relata sus logros.

«Durante nuestros 30 años de trayectoria hemos participado en grandes proyectos de promoción de suelo industrial y logístico, en la construcción de viviendas, naves y edificios y en el desarrollo de infraestructuras. También nos dedicamos a la extracción de áridos, la producción de mezclas bituminosas y a la conservación y explotación de concesiones», indica la web de ámbito nacional de una firma que dice tener sedes en Madrid, Pontevedra y Ourense, «además de varias instalaciones integradas por plantas de extracción y producción de materiales».

De Oteca a Opain

Pero son treinta años y al menos tres nombres o CIF diferentes los que salpican la historia de una firma, que fue antes Oteca, con una historia , luego Ocasa, la constructora ourensana que llegó a estar entre las más potentes de Galicia, , y que ya en el año 2015, salía en una lista de impagos de Hacienda, en la que aparecía con unas deudas de 14,8 millones de euros.

Ocasa la sucesora de Oteca de José Rodríguez, también tuvo otro contratiempo en 2011, cuando, comenzadas ya las obras del hospital de Vigo, Competencia le impuso una multa de 8 millones de euros a esta y a otras cuatro constructoras gallegas al comprobar que esta red, que luego la llamó como «el cartel del asfalto» , hacía ofertas a la baja en concursos públicos como si fuera por separado.

El truco era que luego tenían un pacto previo por el cual se repartían entre ellos los contratos. En ese enrevesado mundo de empresas matrices y filiales, Ocasa dio paso a Opain S.L. La situación económica real de esta última, tras dejar empantanados y sin respuesta a los vecinos y comerciantes de O Couto, es un misterio.

Noticias relacionadas

La pelota está ahora en el Concello que debe de resolver la situación, pero ayer, el Gobierno local se negó a debatir en pleno la moción de los tres grupos de oposición para acceder para saber el estado de ese expediente. Ni la adjudicataria ni el Concello hablan por ahora.