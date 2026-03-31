El festival medieval de Viana homenajeará al profesor Pinza

La IX edición del Festival Medieval de Viana do Bolo se celebrará el sábado 4 de abril, a partir de las 18.00 horas, en la plaza situada junto a la Torre Medieval, con una programación centrada en la recuperación y difusión del romancero medieval transmitido por tradición oral en el noroeste peninsular. El certamen incluirá además un homenaje al profesor Juan Antonio Pinza por su contribución a la investigación y divulgación del romancero tradicional.

La presentación del evento tuvo lugar este lunes con la participación del vicepresidente segundo y deputado de Cultura de la Deputación de Ourense, César Fernández; la xefa territorial de Cultura da Xunta en Ourense, Sandra Quintas; el director de la Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense, Xosé Lois Foxo; el alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Avila Arias, y la presidenta de la Coral Candea de Viana.

Organizado por la Deputación de Ourense en colaboración con el Concello de Viana do Bolo y la Xunta de Galicia, el festival recreará el pasado histórico de la villa como residencia de condes y reyes mediante una propuesta que combinará música, tradición y escenificación histórica. Entre los actos previstos figura la Chegada da Raíña Vrraca, que llegará a caballo hasta la Torre Medieval acompañada por trompetistas y recibida por la vecindad y las autoridades locales.

El cartel musical reunirá a intérpretes y divulgadores del romanceiro medieval como Miro Casabella, junto a cantoras tradicionales como Fiuca de Trives, Digna de Vilanova y Blandina de Cotarós. También participarán Marta Prieto y Amelia García, representantes de las tradiciones de Sanabria y Trás-os-Montes, además del musicólogo asturiano Daniel García de la Cuesta.

La escenificación central correrá a cargo de Carmen Penim y miembros de la Real Banda, que interpretarán el romance de Doña Vrraca y piezas de la égloga Pastora da Serra Sola. El acto será conducido por Montse Estévez y contará además con la participación de los Boteiros y Fulións de Viana. El cierre llegará con una actuación conjunta de la Coral Candea y la Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense.

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Durante la presentación, César Fernández subrayó la importancia de preservar «noso patrimonio cultural inmaterial» mediante la «recuperación da memoria escrita que se fixo a través dos romances, transmitidos de xeito oral de xeración en xeración ata os nosos días». El festival podrá seguirse también en directo a través de los canales de YouTube @depourense y XoseLoisFoxoLIVE.