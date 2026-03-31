Abiertas las candidaturas para Made in OU

El OUFF Ourense Film Festival ha abierto el plazo de inscripción para participar en la sección Made in OU de la edición de 2026, un apartado destinado a dar visibilidad a proyectos audiovisuales vinculados con la provincia. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de julio.

Creada el pasado año, Made in OU funciona como un escaparate dentro de la programación oficial del certamen para aquellas piezas que, por su naturaleza o formato, no compiten en las secciones oficiales. Las obras seleccionadas se proyectarán entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre, coincidiendo con la celebración de la 31 edición del festival, en la sala del Cine Clube Padre Feijoo.

Para optar a esta sección, los proyectos deberán estar producidos por una productora ourensana, estar dirigidos por una persona de As Burgas, contar con un equipo técnico compuesto como mínimo por un 80% de profesionales ourensanos o haber rodado el 80% del metraje en la provincia.

La inscripción podrá formalizarse a través de la plataforma Festhome o mediante un formulario en línea en el que deberá incluirse un enlace para el visionado de la obra. La selección de las piezas correrá a cargo de un equipo designado por la dirección del festival.

El certamen mantiene además abierta la inscripción de sus dos principales secciones competitivas, la Sección Oficial Internacional y la Sección Oficial Panorama Galicia, en ambos casos hasta el 15 de julio de 2026.

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En la Sección Oficial Internacional podrán participar obras producidas en 2025 o 2026 que no hayan sido estrenadas comercialmente en España antes del 4 de octubre de 2026. En Panorama Galicia podrán presentarse trabajos producidos íntegramente en Galicia, coproducidos con participación gallega o dirigidos por una persona gallega, realizados entre 2025 y 2026. En el caso de producciones españolas, deberán contar con parte del equipo técnico y artístico gallego o con una temática central gallega.