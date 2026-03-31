23 millones para la incorporación de jóvenes al sector agroganadero

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el alcalde de Cualedro, Luciano Rivero, visitaron ayer la explotación de la ganadera Silvia Atanes, una de las beneficiarias de las ayudas dirigidas a la incorporación de jóvenes al sector agroganadero. Recibió una subvención de 50.000 euros. Los dos representantes públicos también visitaron la empresa ‘Gandería Xuster’, beneficiaria de una ayuda de más de 17.000 euros, destinada a la modernización y mejora de las explotaciones agrarias. Son iniciativas con las que la Consellería do Medio Rural busca fomentar el relevo generacional y dar continuidad al tejido agrario, además de incrementar la competitividad en un mundo tan globalizado como el actual. La Xunta mantiene abierto el plazo de una nueva convocatoria de estas ayudas, que cuentan con un presupuesto global de 53 millones de euros, de los cuales 23 se destinarán a apoyar la incorporación de jóvenes al sector, mientras que los otros 30 millones serán para los planes de mejora asociados a ese primer objetivo. n