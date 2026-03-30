Viajes lúdicos y emotivos en familia en Ourense: trenes en miniatura que realzan la historia del ferrocarril

El sonido de la campana —el número de tañidos depende del orden de la vía— sitúa a los viajeros en aviso, y el sonido de los silbatos del jefe de estación y de la locomotora —el maquinista acciona esta última bocina— anuncian la partida del tren desde la estación. Los pasajeros, en familia, reposan sobre sus asientos al aire libre, en las cubiertas de pequeños vagones a escala. Cuando el revisor perfora los billetes reaparece la emoción de las primeras ocasiones de un viaje, o se manifiesta por primera vez la expectativa. Niños y mayores comparten gestos de asombro y exhiben alegría, participando de un trayecto que supone, en buena medida, un viaje sentimental: de descubrimiento en el caso de los pequeños; de nostalgia y memoria entre los que atesoran una edad.

Entre el complejo cultural de San Francisco y Montealegre hay un pequeño mundo dedicado al ferrocarril, en el que la infraestructura y los detalles se cuidan con cariño y respeto al original y a la historia: trenes con locomotora y vagones —de propulsión eléctrica, funcionan con baterías que pueden arrastrar hasta 2.000 kilos—, señales, semáforos, pasos a nivel, cambios de aguja, una pasarela elevada que ofrece una vista panorámica del trazado —permite una observación similar a la de quien maneja una maqueta— túneles, un viaducto, dos estaciones, un apeadero y el despacho de billetes, entre otros detalles que realzan la cultura sobre este transporte.

También se admiten mascotas

En un espacio ajardinado de más de 4.000 metros cuadrados, se respira el culto a la historia ferroviaria de Galicia, en la que Ourense, la puerta de entrada del ferrocarril y un nudo de conexión en la comunidad desde la llegada de este medio de transporte a finales del siglo XIX hasta la época actual de la alta velocidad, ocupa un lugar destacado. El Parque dos Carrileiros permite viajar encima de trenes en miniatura y disfrutar de una atracción tranquila en familia, desde las 11.30 a las 13.30 horas de los domingos. Es posible, incluso, que suban las mascotas. Durante la Semana Santa, este minimundo cierra por vacaciones. La actividad regresará el domingo 12 de abril.

Uno de los trenes se adentra en un túnel. / IÑAKI OSORIO

El circuito de vías de este universo ferroviario alcanza una longitud total de 470 metros, en un recinto municipal gestionado por la asociación sin ánimo de lucro Ferrocarril Central de Galicia (Carrileiros). «Móvennos a paixón e o amor polo ferrocarril, queriamos que isto fose algo divertido para todo o mundo, ademais de promocionar o mundo do tren e a tradición do ferrocarril clásico, que case se perdeu. Sobre todo, para que os pequenos aprendan como era este mundo», describe Paco Boluda, uno de los integrantes de la asociación, constituida en 2002.

Ninguno de los colaboradores es un antiguo trabajador del sector ferroviario, sino que todos son aficionados y amantes de la cultura de este medio de transporte. Unas ocho personas colaboran los domingos para dar servicio en la instalación. «Facemos todo entre todos, por quendas: de xefe de estación, de maquinistas, de revisores...», explica Paco. Durante la jornada previa, los sábados, se encargan de las tareas de revisión y de mantenimiento del parque, para comprobar que las vías, los desvíos y la señalización se encuentran en perfecto estado para desarrollar la actividad. Tras la sucesión de temporales de lluvias copiosas de principios de este año, algunos sectores de la infraestructura resultaron afectados y fue necesario suspender la circulación por esos tramos. Para dar a esa incidencia la apariencia de lo que sucedería en una situación real, la asociación colocó una maqueta con figuras que representaban a obreros.

Uno de los ejemplos más destacados en España de modelismo tripulado

El Parque dos Carrileiros está situado en la Rúa da Canle, en un enclave cultural de máxima relevancia en Ourense. El recinto ferroviario tiene en el entorno inmediato el Auditorio, la Biblioteca Pública Nós, el Archivo Histórico Provincial, el Claustro de San Francisco, del siglo XIV, así como la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas. Inaugurado en mayo de 2003, el Parque dos Carrileiros fue ganando ampliaciones y nuevos elementos con el paso de los años. En 2011, el Concello de Ourense impulsó una gran reforma que incrementó la superficie e intervino en la infraestructura. El complejo es uno de los ejemplos más destacados en España de modelismo tripulado. Cada domingo atrae a decenas de personas, la mayoría en familia. Muchos asistentes acuden desde fuera de Ourense, aprovechando el viaje desde otros lugares, como A Coruña o Vigo, para completar la experiencia de divertimento ferroviario con algún otro plan en la ciudad de As Burgas, como una visita al casco histórico o las zonas termales.

En días de buen tiempo, la afluencia al parque ferroviario de Ourense es elevada. / IÑAKI OSORIO

«Algúns días hai máis viaxeiros adultos ca nenos. Vén tamén moita xente maior; encántanos ver avós que teñen a oportunidade de divertirse ao mesmo tempo que os netos. A vantaxe do Parque dos Carrileiros é que non hai por que quedar mirando, senón que todos, os adultos e os nenos, son protagonistas e poden desfrutar das viaxes nos trens», destaca Boluda.

Para los pasajeros de más edad, la escenificación sobre cómo eran los viajes, con sonidos como los de los silbatos que despiertan la memoria en un estallido, supone un ejercicio de nostalgia feliz. «Os maiores ven o xefe de estación coa bandeirola e dando os toques de campá, oen o chifre que dá saída os trenes e lembran ese mundo ferroviario que tiñan un pouco esquecido», observa este integrante de Carrileiros. Una cultura que ha cambiado. En Ourense, por ejemplo, la vieja costumbre de pasear junto a los andenes de la estación Empalme, un uso social de varias generaciones en el barrio de A Ponte, es un recuerdo del pasado, un imposible en la actual intermodal.

Los viajes cuestan 1 euro en el caso de los niños y 2 para los adultos

En la instalación de los Carrileiros hay un apeadero y dos estaciones de viajeros, una con servicio de venta de billetes y sala de espera. El circuito pasa por un viaducto de hormigón armado, dos túneles y cuatro pasos a nivel. Hay un taller-depósito, una torre de agua, una carbonera y un puente giratorio, que da servicio a cinco vías. Un antiguo reloj del patio de viajeros de la estación Empalme da la bienvenida al Parque dos Carrileiros, que alberga otros objetos y elementos históricos, como los postes de telégrafo de la primera línea Vigo-Ourense, de 1881 —también se exhibe un punto kilométrico de esa infraestructura pionera—, farolas originales de la línea de Zamora a Ourense, así como distintas señales y aparatos de vía. La sala de espera del despacho de billetes acoge un pequeño museo con objetos ferroviarios y maquetas de trenes antiguos.

La escala de los convoyes del parque es suficiente para llevar pasajeros. Las locomotoras repican máquinas reales y los vagones son plataformas planas con estribos para apoyar los pies durante el trayecto. Las vías de la infraestructura tienen un ancho de cinco pulgadas. La entrada al recinto es gratuita. Los viajes cuestan 1 euro en el caso de los niños y 2 para los adultos.

El Parque dos Carrileiros ofrece una experiencia inmersiva en el mundo del ferrocarril. «Tenemos todo preparado para que pases una experiencia inolvidable. Nuestro personal de estación y conducción os harán revivir la mágica experiencia de los viajes en tren. Nuestro ferrocarril dispone de todo tipo de trenes, desde los veloces expresos hasta los entrañables correos que paran en todas las estaciones. Durante el recorrido es posible encontrar recreaciones de trabajos en la vía, de maniobras en las estaciones o de paradas facultativas, como ocurría en el ferrocarril de antaño», describe la asociación. El objetivo de esta iniciativa, abierta a todo el público, es divulgar, conservar y revivir la historia ferroviaria. Sobre los pequeños vagones la emoción se hace grande.