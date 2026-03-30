El piano acompaña a pacientes y sanitarios en el CHUO

Ayer, las notas de un piano recorrieron los pasillos del Hospital Universitario de Ourense, llenando de calma y emoción algunas de sus unidades más sensibles. La jornada, organizada con motivo del Día Mundial del Piano, forma parte del programa de humanización Música é Saúde, que acerca la música a pacientes y profesionales como herramienta de bienestar emocional.

La fecha no fue casual: coincidió con el día 88 del año, en homenaje a las 88 teclas del instrumento. Así lo explicó el pianista voluntario Luis Humberto Cao, quien amenizó las alas del hospital «con mucha alegría y muchas ganas», las mismas con la que espera cada año la llamada del área sanitaria para poder colaborar con esta iniciativa y «hacer la vida más alegre a los pacientes». Una experiencia gratificante para él y espera que también para los ingresados porque confía en el poder sanador de la música, que aporta «mucha satisfacción».

No estuvo solo, tras el piano también se sentó Antón Otero, un médico internista del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, que se sumó para compatibilizar sus dos pasiones: la música y la medicina.

«Desde pequeño toco el piano por afición, así como algún otro instrumento, porque soy muy aficionado a la música. Así que desde hace muchos años me gusta mezclar mis dos mundos», introdujo para añadir que, más allá de sus razones personales, «se está comprobando que es beneficioso para los pacientes». En concreto, apuntó que «para aquellos que están ingresados, tanto críticos como no críticos, la música les ayuda a sobrellevar mejor la enfermedad».

Su aseveración la avaló la jefa del Servicio de Medicina Intensiva, María José de la Torre, quien aseguró que «se están estudiando los beneficios de la música para los pacientes críticos y ya se sabe que la música disminuye la ansiedad y el estrés, porque genera un clima de mayor tranquilidad que, incluso, influye en las constantes vitales». Así recordó además que las melodías suaves «favorecen el comienzo del sueño» en plantas «muy ruidosas» como es el caso de la UCI «entre alarmas y pitidos».

Por otro lado, de la Torre subrayó que hay estudios que demuestran que la música funciona también como «una distracción que desciende la percepción dolorosa y puede disminuir el consumo de analgésicos». A mayores, hizo hincapié en que «supone un apoyo emocional para los pacientes porque los conecta con recuerdos gratos y les da una sensación de normalidad».

En cuanto a los sanitarios que se encontraban de turno durante esta jornada, la profesional manifestó que también sacan su efecto positivo: «estos beneficios para los pacientes también se extienden a los profesionales que los atendemos porque generan un ambiente más amable «, garantizó.

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Con esa premisa, los dos músicos llevaron el piano a las unidades de críticos, concretamente a la unidad de Cuidados Intensivos y a la unidad de Reanimación, pero también a la unidad de Obstetricia, ampliando el alcance de esta iniciativa de humanización que, a cargo del Servicio de Atención al Paciente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, se realiza por segundo año consecutivo, gracias a la colaboración de la Fundación Dorzán, que en 2025 donó un piano al hospital, con una apuesta firme por integrar la cultura y la sensibilidad artística en la atención sanitaria.