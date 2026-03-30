Ourense, destino turístico en auge: la ciudad termal atrae a visitantes durante la Semana Santa

Ourense se llena estos días de curiosos escaldando su mano al meterla en una fuente termal, gente preguntando «¿Qué es el rakso?» antes de degustar los tacos de lomo de cerdo marinado que se sirven en la zona de vinos o looks playeros sorprendidos por ver una piscina (aunque vacía) en medio del centro urbano.

Las vacaciones de Semana Santa traen consigo un importante flujo de viajes que en algunos casos han llevado a visitantes a querer conocer la ciudad de As Burgas. El sector hotelero ourensano promete colgar el cartel de lleno entre el Jueves y el Sábado Santo, pero ya al inicio de la semana se ha podido ver por las calles de la ciudad termal una considerable cantidad de turistas.

Así lo corrobora el gremio de los guías turísticos, que ya desde el último jueves ha notado un incremento en las reservas de visitas por la ciudad y alrededores. La afluencia, sin embargo, es de momento «un poquiño menor que outros anos», según explica la guía Rosa Dorado, que relaciona directamente con la inflación: «Co aumento de prezo do gasoil aumentou o prezo de todo e iso crea unha contención no gasto e na saída».

Eso sí, a partir de ese ansiado Jueves Santo y hasta el final de la época festiva ya cuentan con tours todas las jornadas. Son reservados principalmente por turistas nacionales que no acuden por motivos de Semana Santa, sino por el ansia de descubrir nuevos entornos. Se puede deducir también, según los comentarios de quienes pasean por la Praza do Ferro o toman un helado en la calle Paseo, que la ciudad de As Burgas no suele ser un destino único, pues muchos se alojan en la capital de la provincia para descubrir durante su viaje más rincones de ella.

Un grupo de turistas siguen a un guía para conocer Ourense. / Iñaki Osorio

De hecho, hay ocasiones en las que ese destino no urbano es el que motiva el viaje. Concepción Montes llega a Ourense después de leer el libro Todo esto te daré, de Dolores Redondo, que ambienta una novela negra en los paisajes de la Ribeira Sacra y sus historias de anillos santos: «Desde ese libro estaba deseando venir, y en cuanto me ha surgido la oportunidad lo he hecho». Por el camino, enganchó a su amiga Petra Casado, y ahora recorren las calles adyacentes a la catedral con un grupo improvisado proveniente de Valencia, Irún, Donostia y Bergara (País Vasco). Han optado por conocer Ourense y las tierras del Sil a través de un paquete cerrado con un grupo de viajes, que también les motiva a conocer más gente y, más allá de su cultura literaria y la fama de las termas, se dejarán sorprender por el resto del entorno, del que les han hablado maravillas. «Nos dijeron que la zona antigua era muy bonita, que había que verla», comentan.

Rodeando la Praza Maior, se encuentran Danae, Jon, Asier y Garazi, un grupo de amigos veinteañeros que llegan desde el País Vasco. En su caso son ya experimentados en tierras ourensanas, pues Danae pasa los veranos en una casa familiar situada en Calvelo, parroquia de Zorelle (Maceda), y con el tiempo ha ido invitando a su pareja y amigos a descubrir la zona en pequeños viajes.

En este caso, su estancia dura 10 días, durante la que tratará de enseñar diversas regiones de la provincia a Asier y Garazi, que llegan a la ciudad de As Burgas por segunda vez: «La primera vez que vinimos nos pareció muy bonito, nos llamó mucho la atención, la arquitectura, la comida... y la gente, que es muy maja. También el agua de las termas, y de eso que está ahí abajo», cuenta la pareja.

«Eso» que estaba «ahí abajo» era la fuente termal de As Burgas, que amanecía repleta de curiosos para comprobar si esa agua «casi ardiendo» de la que les habían avisado era un mito o una dolorosa realidad. Entre ellos se encontraba la familia con hijos de Fátima y Rubén, que viven en Alcalá de Henares. Ya habían viajado en otras ocasiones a las costas gallegas, pero esta vez se decidieron por conocer el interior de la comunidad: «Siempre se habla de A Coruña, Vigo o Lugo, porque tienen el mar, y se conoce menos Ourense, pero con el tema de las termas y demás nos atrajo visitarla», cuenta Fátima.

Se han alojado en Ribadavia para conocer distintos puntos de la provincia estos próximos días, y la jornada en la que los encontramos era la única que dedicarían a Ourense en su recorrido. Aunque el casco histórico les entró por el ojo, lamentan que la mayoría de los locales comerciales estuvieran cerrados «y las calles sin gente», añade la madre. Como si fuesen ya unos ourensanos más, sufrieron las calamidades de encontrar aparcamiento público, pero destacan como punto a favor la información turística que se les ha proporcionado a su llegada, con mapas interactivos con los que los pequeños podían jugar a la vez que aprendían sobre los lugares que recorrían.

Casi recién salidas del apartamento en el que se hospedan, encontramos a las alicantinas María del Mar, María y Lucía. Madre e hijas, respectivamente, llegan desde Torrevieja, y aunque una de ellas ya había pisado suelo enxebre en una ocasión, para el resto de la tropa era la primera vez en suelo gallego. Harán campamento base en Ourense para conocer durante siete días el resto de provincias y ciudades, sin grandes planificaciones ni conocimientos pero muchas ganas de descubrir: «No conocíamos nada de Galicia. Queremos saber sobre A Coruña, Vigo, Ourense, Pontevedra...», cuenta María José. «El pulpo, la naturaleza», responden sus hijas al ser preguntadas sobre qué conocían de la zona antes de llegar, y aunque solo les ha dado tiempo a estirar las piernas desde que llegaron la noche anterior, han notado diferencias con su hogar desde que abrieron la puerta, pues dicen que «de momento hemos visto más cultura, aquello al final es costa y poca cosa».