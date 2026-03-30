Sucesos
Muere un hombre de 77 años en Vilamartín de Valdeorras en un accidente de tractor
El suceso ocurrió este lunes a mediodía en Córgomo, fueron movilizados varios efectivos de emergencias pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que realizaba labores agrícolas en una finca
R. O.
Un hombre septuagenario, que tenía 77 años de edad, falleció este lunes a consecuencia de un accidente de tractor, un suceso registrado en una finca situada en el lugar de Córgomo, en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras, en la que la víctima realizaba labores agrícolas. La central de emergencias del 112 tuvo constancia de los hechos a las 13:25 horas, tras la llamada de una persona que alertó de la situación y de que era necesaria asistencia sanitaria urgente.
Tras recibir la llamada, de inmediato el 112 movilizó al servicio de urgencias sanitarias del 061, y también dio aviso a los bomberos de Valdeorras, al GES de la comarca, así como a la Guardia Civil y a Protección Civil. Los efectivos que acudieron al lugar de los hechos ya no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, fallecido en este siniestro de tractor.
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