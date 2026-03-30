Investigan una agresión con arma blanca a una menor en Ourense en una pelea entre dos jóvenes, acto que fue grabado en vídeo
La Policía indaga para aclarar los hechos y confirmar, entre otros datos, si las menores se conocían de practicar deporte juntas
R. O.
La Policía Nacional de Ourense investiga una supuesta agresión con arma blanca entre dos menores, que además habría sido grabada en vídeo. La víctima fue trasladada al hospital después de resultar herida en el brazo durante la pelea.
Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos tuvieron lugar las 19.30 horas en la Rúa do Progreso, en la ciudad de Ourense, y fueron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 los que alertaron al 112 para solicitar la intervención de las fuerzas del orden ante una agresión a una menor con arma blanca.
Se dio aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a la Policía Autonómica. Fuentes del 061 en Galicia han confirmado a Europa Press que una menor fue trasladada a esa hora a un centro hospitalario en una ambulancia asistencial, aunque sin especificar los motivos de este servicio.
Por su parte, otras fuentes consultadas por la agencia de noticias han indicado que la víctima, menor de edad, sufrió una herida en el brazo que precisó puntos de sutura.
La Policía Nacional investiga los hechos, después de que fuesen denunciados. Todo sucedió a la altura del Puente Romano y, al parecer, las jóvenes se conocían de practicar deporte juntas.
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