Farmacias del rural ourensano acercan la educación sanitaria a las mujeres

Tres farmacias comunitarias de la provincia han comenzado a impartir sesiones de educación sanitaria dirigidas a mujeres, con el objetivo de mejorar su conocimiento práctico sobre los problemas de salud más frecuentes desde una perspectiva de género y sexo. La iniciativa forma parte de la campaña «Escuelas de Salud para la Mujer», impulsada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en colaboración con el laboratorio Organon y apoyada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense.

Cada farmacia participante organiza dos sesiones centradas en cuestiones específicas como menopausia, enfermedades cardiovasculares u osteoporosis. En el caso de Ourense, Entrimo, A Gudiña y O Bolo son los municipios implicados y, en concreto, Entrimo el primero. La farmacia, cuyo titular es David García, inauguró las actividades con la primera de las sesiones, que contó con la asistencia de 15 mujeres.

«En el ámbito rural las mujeres suelen anteponer los cuidados de los demás sobre su propia salud. Con esta iniciativa buscamos situar el abordaje de sus patologías en el centro de la acción farmacéutica», subraya García.

En la misma línea habla, Antucho Espinosa, titular de la farmacia de A Gudiña, quien destaca que la campaña se dirige especialmente a mujeres mayores, que representan una parte significativa de la población local. «Esperamos que unas 40 mujeres participen en las sesiones previstas para mediados de abril», desea.

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Vicente Jairo Álvarez, farmacéutico de O Bolo y vocal del Colegio de Ourense, señala que, además de la formación, se evaluará el impacto de la educación sanitaria en el conocimiento y los hábitos de vida de las asistentes mediante dos encuestas: una antes de la sesión y otra dos meses después.