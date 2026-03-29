Tellado lanza pólvora a Sánchez desde Ourense y a «su negro legado»

Póquer de cargos orgánicos del PP ayer en Ourense para celebrar una interparlamentaria del partido en un enclave tan histórico como el claustro de San Francisco. La temática de trabajo era «Conectados al futuro», sin embargo, Pedro Sánchez acabó colándose en la reunión de los populares, pues los principales titulares que ofrecieron tanto el secretario general del partido, Miguel Tellado, como de la secretaria general en Galicia, Paula Prado, se centraron en «el caos Sánchez», en su «negro legado». Lo culpabilizaron de los «agravios a Galicia» y advirtieron que el futuro «no es posible con Pedro Sánchez en el Gobierno».

Miguel Tellado dedicó sus magnolias a un PP con «vocación de servicio» e hizo un guiño al PP de Ourense, que «está a un lado de la gente, que lo demuestra en las urnas con resultados estratosféricos para Ourense».

El secretario general del PP criticó que Sánchez «sigue defendiendo un sistema de financiación autonómica que revienta la igualdad entre españoles, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, sin tener ningún futuro y sin atreverse a dar voz a los españoles en las urnas».

Recriminó que el Gobierno «no está a la altura» y aseveró que Sánchez llegó «tarde, a rastras y forzado por la situación» al decreto de ayudas por la guerra en Irán. Resaltó que Sánchez lleva tres semanas «haciendo caja» con el aumento de precios de productos básicos y «mofándose de las propuestas del PP» para después «copiarlas con 20 días de retraso, de forma incompleta y chapucera, mezclándolas con otros asuntos que no tienen nada que ver y sin incluir la bajada del IRPF que tanto necesitan los trabajadores».

«El PP es la alternativa»

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, reivindica el Partido Popular como el grupo mayoritario en todas y cada una de las instituciones gallegas y nacionales. «Somos el partido de la gente, la única opción válida para sacar a este país del caos de Sánchez y sus socios independentistas», señaló durante su intervención en la segunda Interparlamentaria del PP de Ourense, que puso en valor cuestiones como el futuro del rural.

«El Partido Popular es la alternativa que merece Galicia y merece España», manifestó durante la clausura del acto, en la que también participó el presidente del PP de Ourense, Luis Menor.

Menor, se centró en el trabajo

El presidente provincial del PP puso en valor la Interparlamentaria porque «impulsa la coordinación del trabajo en las distintas cámaras legislativas. Defendió, además, un trabajo político coordinado para alcanzar un Ourense con actividad económica sólida, apostando por la digitalización, con el objetivo irrenunciable de lograr que la balneoterapia se incluya en el sistema nacional de salud. Abogó también por un rural vivo y competitivo, con relevo, montes blindados ante el fuego con un modelo de prevención integral y gestión activa de la biomasa».

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También Ana Méndez, presidenta de la gestora local del PP de Ourense, participó en las conclusión de los trabajos. La diputada provincial Patricia Torres ofreció a los asistentes las conclusiones del debate «Ourense vivo». Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, habló del «Ourense que cuida»; el senador Manuel Baltar habló del «Ourense con futuro» y, por último, el diputado Celso Delgado se centró en «El Ourense conectado».