Técnicas para una «segunda oportunidad»: la autodefensa gana peso en Ourense

En el marco de las actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer, la formación en defensa personal femenina ha dejado de ser una actividad puntual para convertirse en una demanda estructural en los concellos ourensanos. Bajo la instrucción de Jose Manuel Gómez, monitor del Gimnasio Estudio A Valenzá, decenas de mujeres de todas las edades participaron este mes en sesiones diseñadas no para el combate, sino para la supervivencia y la huida. Ayer fue la última, en el concello de Barbadás, donde una veintena de mujeres se interesaron por las claves de la autodefensa.

El objetivo central de estas «masterclass» de dos horas es dotar a las asistentes de técnicas que no dependan de la fuerza física, sino de la maña y la ejecución de movimientos específicos ante situaciones de riesgo comunes. «Se trata de que, ante una agresión, las mujeres puedan librarse de los agarres y tener una segunda oportunidad para huir del sitio», explica Jose Manuel.

La prevención como arma

Pese a lo que dictan las películas, el taller arranca con una premisa clara: «la mejor defensa personal es la que no hay que usar». Así, el decálogo de seguridad incluye pautas de comportamiento cotidiano que a menudo se pasan por alto por exceso de confianza: evitar calles mal iluminadas, cambiar de acera ante presencias sospechosas o tener las llaves en la mano antes de llegar al portal para evitar quedar de espaldas y vulnerable ante la puerta son algunas de las premisas que comparten los monitores.

Durante las formaciones se simulan situaciones de «acoso cotidiano» o agresiones en aglomeraciones, «como el típico agarre de brazo, tirones de pelo o el brazo sobre el hombro que busca aproximar a la víctima contra su voluntad». El curso acelerado busca que las alumnas salga n «con cuatro o cinco conceptos claros que le permitan reaccionar de forma instintiva, porque en situaciones de peligro a veces el cerebro se congela. Queremos evitarlo, hacer que esto sea igual que la reacción que se tiene cuando algo se acerca a los ojos; uno no piensa ‘tengo que cerrarlos’, lo hace, pues aquí igual», explican los técnicos.

El mataleón, lo más pedido

Una de las novedades que notan este año desde el gimnasio es «el incremento de la preocupación social por técnicas de asfixia que se han viralizado, como el mataleón». «Es de las cosas que más nos piden en los cursos de autodefensa, escapar del mataleón, tanto las mujeres como las madres para talleres infantiles que hemos empezado a impartir», explican.

Con todo, subrayan que «es una técnica de nivel avanzado y nosotros vamos paso a paso. No puedes llegar a bachillerato sin antes pasar por lo básico, pero intentamos dar herramientas asequibles para que sepan cómo reaccionar ante esta moda tan peligrosa».

Sin límite de edad ni forma

El perfil de las asistentes en la provincia es heterogéneo: desde jóvenes de 20 años hasta mujeres de más de 60. Muchas acuden por la gratuidad de la oferta municipal, mientras que «otras nos comparten en privado haber sufrido episodios de violencia y buscan recuperar la seguridad en sí mismas», según explican los organizadores.

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Son ellos mismos los que señalan que para participar no es necesaria ninguna preparación física previa, ya que las técnicas están adaptadas para principiantes. No obstante, advierten: para que el cuerpo reaccione de forma automática es necesaria la constancia. «Una formación continuada de dos horas semanales durante un par de meses permite que el 90% de las posibles agresiones puedan ser respondidas de manera eficaz», garantizan desde Estudio A Valenzá.