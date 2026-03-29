Ribadavia , capital de teatro del 17 al 25 de julio con la MIT

Ribadavia volverá a ser epicentro teatral de Galicia el próximo mes de julio gracias a la Mostra Internacional de Teatro (MIT) , que ya tiene fecha, y desarrollará su 42.ª edición del 17 al 25 de julio de 2026, con un total de 9 días de programación. Bajo la dirección artística de Sabela Mendoza y Gena Baamonde, la MIT volverá a convertir el pueblo de Ribadavia en un epicentro de las artes escénicas contemporáneas.

Durante nueve jornadas, la Mostra llenará de teatro y creación escénica los principales espacios de la villa, con una programación gallega, estatal e internacional que ocupará escenarios emblemáticos como el auditorio del castillo, la iglesia de la Magdalena y la Casa de la Cultura, además de extenderse por calles, plazas y rincones de Ribadavia.

Los primeros nombres de la programación de esta 42.ª edición se darán a conocer en abril por parte de la dirección artística, que continúa en su apuesta por fortalecer la Mostra como festival histórico del panorama cultural gallego y como evento de referencia para las artes escénicas contemporáneas.

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Coincidiendo con este anuncio, la MIT hace pública la convocatoria del 21.° Premio Amencer de Textos Teatrales 2026, un certamen consolidado que tiene como principal objetivo incentivar y apoyar la creación dramática en lengua gallega, en continuidad con la histórica tradición teatral impulsada por Amencer. El premio está dotado con 4.000 euros, además de la edición y publicación de la obra ganadora.