La procesión de Ramos obliga a cortar calles de la ciudad en distintos barrios

Las procesiones del Domingo de Ramos de Ourense ocasionarán cortes esta mañana en el centro urbano, así como en los barrios de A Ponte y A Carballeira.

En el casco urbano, la procesión saldrá a las 11.00 obligando a cortar las calles Xoán XXIII y Concejo. Media hora más tarde se verá afectada la parroquia de As Caldas, en el barrio de A Ponte. Allí, la procesión saldrá a las 11.30 horas, restringiendo el tráfico entre rúa Gómez Franqueira y Mercado; entre el Puente del Milenio y el Parque da Ponte, entre Avenida das Caldas y Avenida de Marín y entre la calle Rey Soto y la Avenida das Caldas.

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En A Carballeira, desde la misma hora, las calles cortadas serán Castelo Ramiro, Fernández Alonso y Pastor Díaz. n