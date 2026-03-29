Municipal
La procesión de Ramos obliga a cortar calles de la ciudad en distintos barrios
Ourense
Las procesiones del Domingo de Ramos de Ourense ocasionarán cortes esta mañana en el centro urbano, así como en los barrios de A Ponte y A Carballeira.
En el casco urbano, la procesión saldrá a las 11.00 obligando a cortar las calles Xoán XXIII y Concejo. Media hora más tarde se verá afectada la parroquia de As Caldas, en el barrio de A Ponte. Allí, la procesión saldrá a las 11.30 horas, restringiendo el tráfico entre rúa Gómez Franqueira y Mercado; entre el Puente del Milenio y el Parque da Ponte, entre Avenida das Caldas y Avenida de Marín y entre la calle Rey Soto y la Avenida das Caldas.
En A Carballeira, desde la misma hora, las calles cortadas serán Castelo Ramiro, Fernández Alonso y Pastor Díaz. n
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