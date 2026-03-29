La procesión de la Borriquilla abre los actos de la Semana Santa de Ourense

La ciudad de Ourense dio la bienvenida a la Semana Santa este Domingo de Ramos con la celebración de la procesión de La Borriquilla, que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. La cita matutina, festiva y cargada de tradición, reunió a centenares de ourensanos en el Parque de San Lázaro, portando palmas y olivos para su bendición.

El obispo Leonardo Lemos roció agua bendita sobre los presentes y dirigió unas palabras a los niños, muchos de ellos vestidos con sus mejores galas, animándoles a leer los evangelios durante la Semana Santa y a abrir su corazón a Jesús, descrito como un rey «humilde, sencillo y pobre».

Tras la bendición, la talla de Jesús de Nazaret montado en una borriquilla recorrió las calles de la ciudad acompañada por los fieles, mientras los gaiteros abrían paso a la comitiva que llegó hasta la catedral de San Martiño, donde el obispo presidió la misa que pone oficialmente en marcha los actos religiosos de la capital de As Burgas.

El sol de la mañana suavizó el frío viento que soplaba a media mañana y permitió a los asistentes disfrutar de la ceremonia al aire libre como inicio de una Semana Santa que en la ciudad acogerá otras procesiones y celebraciones litúrgicas, comenzando el miércoles 1 de abril con un retiro para el clero y la misa crismal en la catedral, presidida por el obispo.

Programa de actos litúrgicos

El Jueves Santo, día de la Cena del Señor, comenzará con los oficios de Lecturas y Laudes en la catedral y confesiones en los distintos templos. A lo largo de la tarde, se celebrarán misas In Cena Domini, en numerosos puntos de la ciudad, destacando la de la catedral a las 17.00 horas, que incluirá el tradicional lavatorio de los pies presidido por el obispo, seguido de la procesión con el Santísimo al Monumento.

El viernes uno de los momentos más esperados llegará a las 21.00 horas con la solemne Procesión del Santo Entierro, procesión que recorrerá las calles en un ambiente de profundo silencio y recogimiento.

Continuando con el silencio, la primera cita del sábado será la peculiar procesión de La Soledad, conocida como Os Caladiños, que, tras partir a las 07.00 horas desde la iglesia de la Santísima Trinidad, llegará a la catedral para el vía crucis y el sermón antes de regresar a su punto de partida. Ya por la noche, la gran celebración de la vigilia pascual cerrará el sábado, con horarios varían entre templos y parroquias desde las 20.00 horas; en el corazón de la ciudad, en la catedral, será a las 21.00 horas.

Noticias relacionadas

Los actos de Semana Santa concluirán el 5 de abril, Domingo de Pascua de Resurrección. La imagen de Santa María Nai irá en procesión hasta la catedral para la misa de Resurrección a las 12.00 horas. Tras la eucaristía, el broche final a los actos litúrgicos.