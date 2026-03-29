Peregrinos de once países homenajean el Carballo de Padroso

Padroso, en el concello de Xunqueira de Ambía, se convertirá este lunes en punto de encuentro para peregrinos de once países que recorren el Camino de Santiago por la Vía de la Plata. La cita reunirá a participantes procedentes de América, Europa y Asia en torno a una iniciativa que combina experiencia xacobea, compromiso ambiental y proyección internacional de esta ruta.

El acto tendrá como eje simbólico el Carballo de Padroso, un roble centenario situado junto al itinerario mozárabe, en torno al cual se desarrollará la creación de una nueva asociación internacional vinculada a la Fundación Bieito Ledo, entidad que respalda y acoge la iniciativa en sus instalaciones.

Durante su paso por Padroso, los peregrinos— procedentes de Brasil, México, Venezuela, Estados Unidos, España, Luxemburgo, Alemania, Portugal, Finlandia, Irán e Irak— suscribirán un diploma conmemorativo diseñado por el artista Antón Pulido, que servirá como acta fundacional del nuevo colectivo.

El documento recoge el compromiso de sus integrantes de promover y dinamizar la Vía de la Plata desde su entrada en Galicia hasta Santiago de Compostela, así como fomentar su difusión en sus países mediante la colaboración o creación de asociaciones de Amigos del Camino.

Además de su dimensión cultural, la iniciativa incorpora un componente medioambiental vinculado al Carballo de Padroso, declarado árbol singular de Galicia, al que los participantes rendirán homenaje como símbolo del entorno natural asociado al Camino.

La jornada se completará con un itinerario organizado por la fundación que incluye una visita al propio carballo y un tramo a pie de cinco kilómetros hasta Xunqueira de Ambía. En la localidad, los peregrinos participarán en una visita guiada a la colegiata, donde conocerán tanto el templo como su claustro y asistirán a una breve audición del órgano barroco. Tras esta parada, el grupo continuará su recorrido hasta Allariz, desde donde afrontará las últimas etapas del Camino hacia Santiago.

Un árbol singular

Para el presidente de la fundación, Bieito Ledo, el Carballo de Padroso se ha consolidado en los últimos años como un referente no solo natural, sino también cultural dentro del trazado jacobeo. Ledo define la especie— que desde noviembre del pasado 2025 forma parte del Catálogo Galego de Árbores Senlleiras de la Xunta— como «el árbol del mundo que más habla», en alusión a las publicaciones colectivas surgidas en torno a él, en las que distintos autores gallegos establecen un diálogo literario con este ejemplar.

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Fruto de estos encuentros se han editado ya tres volúmenes, a los que se sumará un cuarto el próximo 11 de julio. Ese nuevo volumen contará con el prólogo del escritor Víctor Freixanes. n