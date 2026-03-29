Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa

Los vecinos y visitantes que lleguen esta Semana Santa a Ourense tendrán dos instalaciones termales públicas y gratuitas abiertas. Se trata de las Termas do Muíño da Veiga y A Chavasqueira, que el Concello había decidido cerrar —al menos oficialmente— en el mes de noviembre, en previsión de las crecidas y de la falta de personal de vigilancia, y que reabren ahora el 1 de abril.

Operarios de Limpieza, trabajando en la puesta a punto de las Termas de Muíño da Veiga para su inminente apertura. | IÑAKI OSORIO

Operarios de la empresa concesionaria de limpieza proceden estos días a la puesta a punto de las pozas, un trabajo arduo, según fuentes próximas a la empresa, después de unos meses en los que las instalaciones no han tenido un mantenimiento oficial y debido también a problemas técnicos. En el caso de las Termas do Muíño, los problemas, desde su origen, con el desagüe y las trabas de la Confederación Hidrográfica para poder mejorar esa instalación, complican la operación de limpieza y obligan a aumentar la mano de obra de forma permanente, siendo la más costosa en mantenimiento por este motivo.

Pese a los problemas técnicos, que se resolverán a tiempo para el día 1, la reapertura de estas dos pozas termales ya de forma oficial y con vigilantes, mejorará sensiblemente la dotación pública, y más en Semana Santa, dado que siguen cerradas dos de las cuatro pozas de los Baños do Outeiro; las pozas públicas de Outariz y, por ahora, la piscina termal de As Burgas, cerrada desde 2020. Solo funcionan a pleno rendimiento tanto las termas privadas de Outariz como las privatizadas también de A Chavasqueira, que se espera que vuelvan a ser reclamos para los turistas que se acercan en verano y en ciclos festivos como el de Semana Santa, llegados de toda España.

Piden gratuidad en As Burgas

Por su parte, el presidente de la Plataforma Ciudadana Amigos de las Termas, Enrique Camoeiras, ha criticado la gestión del termalismo en la ciudad. Es uno de los representantes más críticos de este colectivo con la mermada dotación de instalaciones públicas y rechaza de forma contundente la intención del gobierno municipal de implantar el cobro en la piscina de As Burgas.

Camoeiras cuestiona cobrar por el uso de la piscina termal de As Burgas, cuyo reglamento de funcionamiento y precios irán a pleno extraordinario el día 30 de marzo, argumentando que este servicio «ya está pagado con los impuestos de la ciudadanía», y califica la medida de incoherente en comparación con otros servicios municipales gratuitos, como el transporte público previsto o las instalaciones de ocio.

Asimismo, en declaraciones a Radio Ourense, puso en duda que esta medida pueda contribuir de manera significativa a mejorar la situación económica del ayuntamiento, asegurando que no solucionará los problemas presupuestarios.

Noticias relacionadas

Sin cafetería en las termas

En relación con la gestión de las instalaciones termales, Camoeiras criticó que continúen cerradas infraestructuras como los vasos de la Burga de Canedo o las termas de Outariz, así como su cafetería. Según explicó, desde el gobierno local se ha argumentado falta de caudal de agua termal y la existencia de otras prioridades inversoras, una justificación que el colectivo rechaza. Los expertos insisten en que las surgencias de agua termal son muchas y buenas en la zona.