Muere un motorista en Ourense tras salirse de la carretera y chocar contra el guardarraíl

Un motorista vecino de Romariz de 48 años falleció en la tarde de este domingo en Riós tras salirse de la carretera e impactar contra el guardarraíl.

El fatal accidente ocurrió concretamente a las 20.16 horas en el punto kilométrico 0.5 de la vía OU-P-0000 en sentido creciente. El motociclista perdió el control de su vehículo y se salió de la calzada por el margen derecho.

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El hombre portaba casco, pero en el momento del impacto este salió despedido, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.