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Muere un motorista en Ourense tras salirse de la carretera y chocar contra el guardarraíl

El fatal accidente ocurrió en el municipio de Riós

Estado en el que quedó la motocicleta tras el siniestro.

Estado en el que quedó la motocicleta tras el siniestro. / Cedida

Edgar Melchor

Un motorista vecino de Romariz de 48 años falleció en la tarde de este domingo en Riós tras salirse de la carretera e impactar contra el guardarraíl.

El fatal accidente ocurrió concretamente a las 20.16 horas en el punto kilométrico 0.5 de la vía OU-P-0000 en sentido creciente. El motociclista perdió el control de su vehículo y se salió de la calzada por el margen derecho.

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El hombre portaba casco, pero en el momento del impacto este salió despedido, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

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