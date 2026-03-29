«MasterChef» sienta a su mesa a vecinos de Monterrei víctimas de los incendios y a los bomberos

Este lunes se desvela el misterio. TVE estrena la 14 edición del programa concurso de cocina MasterChef, que fue rodada en parte, hace unas semanas con todo sigilo, en la comarca ourensana de Monterrei. Será ahora cuando se conozcan los nuevos concursantes, pero, además de esta trepidante cita entre fogones, sentará en sus mesas a los héroes y víctimas del fuego.

No es un juego de palabras, sino que esta edición sienta a las mesas de MasterChef a una representación de los bomberos que participaron el pasado verano en la extinción de los duros incendios forestales que asolaron Monterrei en el verano de 2025 y a los vecinos que los sufrieron.

Entre las novedades del talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia) se encuentra la incorporación de Delicious Martha (Marta Sanahuja) como miembro del jurado, junto a Pepe Rodríguez y a Jordi Cruz, tras cursar baja Samantha Vallejo-Nágera para dedicarse a otros proyectos.

De entre los miles de candidatos inscritos al casting de MasterChef, solo los mejores llegarán a la última prueba de selección, donde dispondrán de 40 minutos para elaborar un plato libre y 5 minutos más para terminarlo delante del jurado. Para conseguir el delantal blanco del talent culinario y ser aspirante de esta edición, deberán obtener el sí de los tres miembros del jurado.

Además, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja contarán con la ayuda de la chef Begoña Rodrigo (una estrella Michelin), que estará al frente del cocinado de los candidatos.

Pero será tras la selección de los concursantes, cuando el programa viaje en este estreno del lunes a la comarca de Monterrei afectada tras los incendios forestales del pasado verano. «Un desastre que hubiera sido todavía peor si no fuese por la encomiable labor de unos héroes: los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos», explica la productora del programa.

Así que los equipos participantes en esta edición tendrán que hacer una prueba gastronómica dedicada a los bomberos que lucharon contra el fuego y a los vecinos afectados.

Menú de Ceibe, de Ourense

El menú será elaborado por los chefs Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, propietarios del restaurante Ceibe de Ourense, con una estrella Michelin. Será para 120 personas entre bomberos, guardas forestales y vecinos. Los equipos deberán estar a la altura, porque el perdedor se enfrentará a la primera prueba de eliminación.

De regreso a las cocinas, los aspirantes se encontrarán con su primera caja misteriosa que les revelará el ingrediente principal de la prueba: el chocolate. Los delantales negros se enfrentarán al chocolate Dubái, un fenómeno culinario nacido en redes sociales que se trata de una tableta de chocolate rellena de crema de pistacho y crujiente de kataifi.

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El jurado les retará a elaborar su propia versión de la tableta de chocolate Dubái y acompañarla de un postre libre que debe llevar, como mínimo, los mismos ingredientes. El jurado invitará a Miguel Torres, duelista de MasterChef Celebrity 10 y al maestro repostero Jesús Quirós, mejor maestro chocolatero de España. Marta Sanahuja se pondrá la chaquetilla en un regreso de Masterchef muy ourensano.