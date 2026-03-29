Manuel Chan, elegido candidato del BNG a la Alcaldía de O Carballiño

La militancia del BNG acaba de elegir a Manuel Chan como candidato a la Alcaldía de O Carballiño en los próximos comicios de 2027. Este proceso tendrá continuidad con la elección posterior y por tramos de los siguientes candidatos a los comicios municipales.

Tras su elección, Manuel Chan, comunicó a la militancia que es consciente de la responsabilidad que supone encabezar la candidatura de la segunda fuerza política de Galicia en la villa en la que nació y en la que ha transcurrido toda su vida, asegurando estar preparado para el reto que esto supone.