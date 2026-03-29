Jornada divulgativa en Casaio del emprendimiento vinculado al rural

La localidad de Casaio se convirtió en un ejemplo de emprendimiento ligado al rural de la mano de Eco dos Teixos, que celebró la jornada «Raíces con Futuro: El valor de emprender en el rural». El evento, organizado por la Red de Polos de emprendimiento y Apoyo al Empleo, sirvió para visibilizar este proyecto de éxito que combina tradición, sostenibilidad e innovación desde las montañas de Trevinca.

Sirvió, asimismo, como ejemplo para otros emprendedores que se acercaron desde Valdeorras y el Bierzo. La jornada contó con la participación de José Luis Maestro Castiñeiras, subdirector general de Emprendimiento de la Xunta de Galicia, quien acompañó a los emprendedores durante toda la sesión, y resaltó el apoyo de la Xunta para fijar población mediante el impulso de proyectos que generen riqueza en el propio territorio.

Durante el primer acto, Pedro y Elba repasaron la trayectoria Eco dos Teixos, un proyecto que ejemplifica el potencial del turismo consciente y el respeto por el patrimonio natural. Los asistentes pudieron conocer de cerca como la puesta en valor del entorno —en este caso, con lugares como el Teixadal de Casaio, las Minas de Wolfram de Valborraz, la Ciudad de la Selva o las pinturas rupestres— puede convertirse en un motor económico y social para la comarca.

El programa de la jornada incluyó una visita a la antigua localidad de Casaio, con recorrido por la historia y la arquitectura tradicional que sirvió para reflexionar sobre la importancia de preservar nuestra herencia como base para construir nuevos modelos de emprendimiento. La visita incluyó degustación de pinchos con productos de la zona.

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Esta jornada fue una forma de «reafirmar el compromiso de la Red de Polos de Emprendimiento por llevar el asesoramiento y la visibilidad a todos los rincones de Galicia, demostrando que las ideas con raíces son las que tienen un futuro más sólido», señalan.